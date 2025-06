To może być pierwszy raz, gdy poczujesz kino w dłoni. Wszystko dzięki Apple

Już 27 czerwca do kin trafi wyprodukowany przez Apple film z Bradem Pittem w roli głównej. F1 to propozycja dedykowana fanom szybkiej jazdy i dynamicznej akcji – film właśnie otrzymał nowy zwiastun z haptycznym wspomaganiem. Jeśli reklamować filmy, to tylko w ten sposób.

Innowacyjny zwiastun „F1” – Apple łączy kino z technologią iPhone’a

Czy można być innowacyjnym w kwestii filmowych zwiastunów? Okazuje się, że tak. Apple bardzo poważnie traktuje kinową premierę swojej nowej produkcji i próbuje do sprawy promocji podejść w sposób oryginalny. Na platformie TV+ pojawiła się zapowiedź filmu F1, która wchodzi w interakcję z Twoim iPhonem.

Smartfon haptycznymi wibracjami odzwierciedla to, co dzieje się na ekranie, dzięki czemu można poczuć się jak za sterami bolidu – to trudne do opisania, ale efekt jest naprawdę świetny, więc musicie to sprawdzić. Wibracje o zmiennym natężeniu wyczuwalne są w różnych częściach urządzenia – to chyba najbardziej immersyjny zwiastun, jaki widziałem.

F1 opowiada historię najbardziej obiecującego kierowcy Formuły 1 lat 90. Sonny Hayes, z powodu fatalnego wypadku, staje przed wizją zakończenia kariery. Po 30 latach życiowych perturbacji wraca do wyścigów za namową starego przyjaciela. Sonny będzie musiał zmierzyć się nie tylko z własną przeszłością, ale też z młodym i ambitnym świeżakiem, gotowym do starcia z weteranem.

