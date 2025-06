To hitowy serial Apple. Nowy zwiastun z polskim akcentem

Galaktyka jest na krawędzi chaosu. Wojna z Imperium jest nieunikniona. Fundacja staje przed największym kryzysem w swojej historii, a dziedzictwo Hari Seldona zawiśnie na włosku. Trzeci sezon epickiej sagi "Fundacja" od Apple TV+ zapowiada się na jeszcze mroczniejszy i bardziej brzemienny w skutki rozdział w historii ludzkości. Po dramatycznych wydarzeniach drugiego sezonu, w których byliśmy świadkami zniszczenia Gwiezdnego Mostu i rosnącej potęgi Mentalistów, galaktyka pogrąża się w coraz większym konflikcie. Imperium, pod rządami niestabilnego i nieprzewidywalnego Brata Dnia, chwieje się w posadach, a zagraża mu całkiem nowa postać.

Czego możemy się spodziewać w trzecim sezonie?

Trzeci sezon zagłębi się w erę znaną z książek Isaaca Asimova jako czas wojny z Imperium. Fundacja, która do tej pory rosła w siłę na obrzeżach galaktyki, stanie do otwartej konfrontacji z potęgą militarną Trantora. To starcie zadecyduje nie tylko o przetrwaniu projektu Seldona, ale o losach milionów światów. Kluczową postacią nadchodzących wydarzeń stanie się Muł – potężny mentalista, którego nadejście przepowiedział Hari Seldon. Jego unikalne zdolności kontrolowania emocji i umysłów stanowią zagrożenie, jakiego ani Imperium, ani Fundacja nigdy wcześniej nie doświadczyły. Jest on "zmienną", której psychohistoryczny model Seldona nie był w stanie przewidzieć, co czyni go największym zagrożeniem dla całego planu ocalenia ludzkości.

W serialu powrócą dobrze znane postacie, takie jak Gaal Dornick, Salvor Hardin oraz Hari Seldon w swojej cyfrowej formie, które będą musiały zmierzyć się z nowymi, egzystencjalnymi wyzwaniami. Wątek genetycznej dynastii Klonów z pewnością będzie kontynuowany, ukazując dalszą erozję ich władzy i człowieczeństwa w obliczu nieuchronnych zmian. Wizualnie, serial ponownie zachwyca rozmachem, prezentując spektakularne bitwy kosmiczne, nowe, fascynujące planety i monumentalną architekturę, która stała się znakiem rozpoznawczym produkcji. Na zwiastunie widać między innymi polski akcent (1:23), czyli Świątynię Opatrzności Bożej, w której kręcono przez kilka dni sceny do serialu.

Trzeci sezon "Fundacji" zapowiada się na kulminację wielu dotychczasowych wątków i ostateczny test dla planu Seldona. Dowiemy się czy ludzkość podąży ścieżką wytyczoną przez matematyka, czy też nieprzewidywalna natura ludzkich emocji i ambicji, ucieleśniona przez Muła, pogrąży galaktykę w tysiącach lat barbarzyństwa? Odpowiedzi na te pytania poznamy już za miesiąc. Trzeci sezon wystartuje na platformie Apple TV+ już 11 lipca.