To może być nowy hit Apple TV+. Mamy zwiastun!

Pod koniec lutego Apple oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy serial, który zadebiutuje na platformie Apple TV+. To "Pamiętnikach Mordbota" (tyt. org "Murderbot") będący serialową adaptacją serii książęk autorstwa Marthy Wells. W tytułowej roli Alexander Skarsgård, który fanom serialowych światów nie powinien być obcy. Aktora znamy przede wszystkim z "Czystej Krwi", jednak niedawno pojawił się też w "Sukcesji", "Bastionie", czy wielu kinowych produkcjach. W "Pamiętnikach Mordbota" wcieli się on w postać tytułowego Mordbota, który ukrywa swoją wolną wolę i wykonuje niebezpieczną misję, podczas gdy tak naprawdę marzy tylko o tym, by w spokoju oglądać futurystyczne opery mydlane i odnaleźć swoje miejsce we wszechświecie.

Zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej, rzuca nam nieco więcej światła na to, z czym widzowie będą mieli do czynienia w "Pamiętnikach Mordbota", który trafia na obcą planetę i będzie musiał zmierzyć się nie tylko z istotami pozaziemskimi, ale także załogą badającą tajemnice kosmosu.

"Pamiętniki Mordbota" na Apple TV+. To może być nowy hit VOD!

Serial "Pamiętniki Mordbota" trafi do Apple TV+ już w maju. Pierwsza dwa odcinki będzie można obejrzeć już 16 maja, a każdy kolejne pojawiać się będzie na platformie w każdy piątek. Pierwszy sezon składa się z 10 odcinków, a finał zaplanowany jest na 11 lipca. W seriali grają również Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones oraz Tamara Podemski. Za produkcję odpowiada Paramount Television Studios. Bracia Weitz napisali scenariusz, wyreżyserowali i wyprodukowali serial pod szyldem Depth of Field. Andrew Miano również pełni funkcję producenta wykonawczego w ramach Depth of Field. Producentami wykonawczymi są także David S. Goyer i Keith Levine z Phantom Four. Martha Wells pełni funkcję producentki konsultacyjnej.