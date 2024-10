Wielokrotnie mówi się o niebezpieczeństwach płynących z dostępności treści wyłącznie w formie cyfrowej. Jeżeli znikają z oficjalnej dystrybucji -- użytkownikom pozostaje tylko piractwo albo... obycie się smakiem.

Jeszcze kilkanaście lat temu lwia część filmów i seriali była dostępna na fizycznych nośnikach. Teraz liczyć na to mogą jedynie największe hity. I najwyraźniej do takiej grupy zalicza się "Rozdzielenie" z Apple TV+. Oficjalnie zapowiedziano, że znakomity serial doczeka się wydania na nośnikach Blu-ray!

"Rozdzielenie" sezon 1. na Blu-ray. Premiera jeszcze w tym roku

Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że "Rozdzielenie" zostanie wydane na fizycznych nośnikach dzięki współpracy firm Fifth Season oraz Distribution Solutions (część Alliance Entertainment). Blu-Raye z pierwszym sezonem "Rozdzielenia" mają trafić do sprzedaży 17. grudnia. Oczywiście mowa tutaj o rynku amerykańskim -- ale kto wie. Jako że to serial Apple TV+ i posiada on polską wersję językową, może i uda się ja zawrzeć także na nośnikach?

Blu-raye odchodzą w zapomnienie, ale fanów takich rozwiązań nie brakuje

Oglądanie filmów i seriali na VOD jest wygodne - z tym raczej nikt nie będzie dyskutował. Jednak jeżeli chodzi o jakość i klimat "odpalania" płyt - tutaj sprawy nie są wcale takie oczywiste. Sam, nie ukrywam, zakupy robię rzadko - ale jeżeli tylko treści do których regularnie powracam są dostępne fizycznie -- staram się je mieć w kolekcji. Po to, by nie ganiać ich po platformach VOD, albo nie wzdychać gdy nagle licencje wygasną i znikną zewsząd.

Źródło: Apple

Na ten moment można mieć tylko nadzieję, że wraz z sukcesem wydań "Rozdzielenia" i kilku innych popularnych serii wydawcy i dystrybutorzy zobaczą potencjał i zaczną chętniej inwestować w takie projekty. Warto mieć na uwadze, że przecież "Rozdzielenie" nie jest specjalnie nową produkcją. Pierwszy sezon pojawił się dwa lata temu -- debiutował w 2022. I skoro po takim czasie ktoś skusił się na jego wydanie, to automatycznie otwiera furtkę i daje nadzieję, że takich projektów będzie przybywać.

Tym bardziej, że kolekcjonerzy regularnie narzekają na brak dostępności -- a także samą... jakość. Apple TV+ to prawdopodobnie najlepiej wyglądający VOD z tych dostępnych na rynku -- tamtejszy bitrate potrafi być szalony. I faktycznie: "Rozdzielenie" tam wygląda pięknie. Ale nie mamy żadnej gwarancji, że za kilka lat Apple nie sprzeda praw do serialu, albo najzwyczajniej w świecie nie zamknie serwisu. Tym samym dostęp do treści, przynajmniej ten legalny, zniknąłby bezpowrotnie. Fajnie widzieć takie rozwiązania - i pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że to dopiero początek większego trendu. Trzymam kciuki!

Źródło