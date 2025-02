Apple gotuje nowy hit. Premiera już niedługo

Apple TV+ nie zwalnia tempa, wciąż nie możemy jeszcze skończyć Rozdzielenia, a na horyzoncie już się pojawia kolejny, potencjalny hit science fiction. Tym razem będzie to ekranizacja serii bestsellerów. Apple udostępniło pierwsze zdjęcia tytułowej postaci.

Oto Murderbot, nadchodzi thriller science fiction

Najświeższy serial o tytule Murderbot będzie ekranizacją serii bestsellerów Marthy Wells, które w Polsce zostały wydane pod tytułem Pamiętniki Mordbota, cykl jest złożony z pięciu nowel, dwóch powieści i trzech miniatur, a w Polsce książki się ukazują od 2023 nakładem Wydawnictwa Mag w tłumaczeniu Marka Pawelca. Pierwsze dwa odcinki najnowszego serialu zadebiutują już za trzy miesiące, bo szesnastego maja. Kolejnych osiem odcinków będzie się tradycyjnie ukazywać co tydzień jeden po drugim.

Apple

W rolę głównego bohatera wcięli się Alexander Skarsgård, ze słynnej, szwedzkiej rodziny filmowych artystów, a który jest znany widzom z takich produkcji jak Sukcesja, True Blood czy Wielkie Kłamstewka. Ma także na koncie nominacje do nagrody Emmy. Na dwóch opublikowanych zdjęciach mamy okazję zobaczyć aktora w dwóch formach jego postaci. Pierwsza to ta przedstawiająca narzędzie korporacji do wykonywania trudnych zadań dla ludzi, z iście bezduszną, niepokojącą maską. Zaś drugie przedstawia po prostu... Ludzką twarz.

Apple

W materiale źródłowym śledzimy myśli postaci, która właśnie samą siebie nazywa Mordbotem, i która, chociaż jest organiczną maszyną do trudnych zadań, czerpie przyjemność z ludzkich, drobnych rzeczy i ogólnie ceni sobie ich towarzystwo. Jest częściowo autonomiczną postacią, co się udało uzyskać dzięki shackowaniu jego systemu.

Pytanie teraz pozostaje, w jakim zakresie zostały zaadaptowane zbiory książek z tego świata. Po obrazkach widzimy, że są to kadry z późniejszych wydarzeń życia bohatera lub jakichś bardziej widowiskowych scen. Wskazują na to ślady wyraźnie widoczne na pancerzu. Wszystkiego się dowiemy w maju. Znając rozmach produkcji SF Apple, czeka nas co najmniej świetne widowisko.

