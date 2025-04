Apple TV+ prawie za darmo. W takiej cenie to jak kradzież

Miłośnicy filmów i seriali mają powód do radości – Apple ogłasza wyjątkową promocję na swoją platformę streamingową Apple TV+. Przez ograniczony czas nowi i powracający użytkownicy mogą skorzystać z 3-miesięcznego okresu subskrypcji za jedyne 9,99 zł.

Apple TV+ za niecałe 10 zł. Grzech nie skorzystać

Z promocyjnej ceny mogą skorzystać zarówno osoby, które nigdy wcześniej nie miały subskrypcji Apple TV+, jak i użytkownicy powracający po przerwie. Wystarczy aktywować subskrypcję w aplikacji Apple TV na dowolnym obsługiwanym urządzeniu, aby przez trzy miesiące cieszyć się dostępem do pełnej biblioteki treści za symboliczną opłatą 9,99 zł. Po upływie tego okresu subskrypcja automatycznie odnawia się w standardowej cenie 34,99 zł miesięcznie. Oczywiście można ją wcześniej anulować.

Apple TV+ to usługa streamingowa oferująca dostęp do oryginalnych produkcji Apple, czyli filmów i seriali, których nie znajdziemy na żadnej innej platformie. W ofercie znajdują się hity takie jak „Ted Lasso”, „The Morning Show”, „Rozdzielenie” czy nagrodzony Oscarem film „CODA”. Każdego miesiąca pojawiają się nowe premiery, a aplikacja Apple TV jest dostępna na szerokiej gamie urządzeń – od iPhone’ów i iPadów, po telewizory Smart TV, konsole do gier i dekodery telewizji kablowej.

Obecna promocja to świetna okazja, by zanurzyć się w świecie produkcji Apple – zarówno dla tych, którzy chcą przekonać się, co oferuje platforma, jak i dla byłych subskrybentów, którzy chcą nadrobić zaległości. Niezależnie od preferencji – dramaty, komedie, thrillery czy produkcje familijne – Apple TV+ zapewnia wysoki poziom rozrywki i stale rozwijającą się bibliotekę treści, a w takiej cenie to aż głupio nie skorzystać.

Grafika: depositphotos