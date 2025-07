IMAX ma rywala. Nowy format premium zadebiutuje również w Polsce

W Europie szykuje się poważne zamieszanie na rynku kinowych seansów premium. Vue, największy niezależny operator kinowy na kontynencie i właściciel polskiego Multikina, zapowiedział wprowadzenie formatu, który ma być bezpośrednią konkurencją dla IMAX.

Multikino będzie miało swoje seanse premium, ale trochę jeszcze poczekamy

Jeśli kiedykolwiek miałeś okazję uczestniczyć w seansie IMAX, to zapewne doskonale wiesz, że to nie tylko „większy ekran”. To cały zestaw technologii, które razem mają dać znacznie mocniejsze i bardziej immersyjne wrażenie – między innymi czystszy, głośniejszy i bardziej dynamiczny dźwięk, możliwy do uzyskania dzięki specjalnie zaprojektowanym salom. W Polsce możemy doświadczyć tego w wybranych kinach Cinema City, ale ten stan rzeczy niebawem ulegnie zmianie. Swojego IMAX-a wprowadzi niebawem Multikino.

Jak podaje serwis Variety, firma będąca właścicielem Multikina szykuje się do uruchomienia Epic – czyli połączenia laserowej projekcji HDR od Barco z systemem dźwięku Dolby Atmos. Ma to zapewnić możliwie jak najlepsze doznania filmowe – takie jak w IMAX, a być może nawet jeszcze lepsze.

Naszym celem jest, aby w naszych europejskich kinach było tyle samo, a nawet więcej ekranów Epic niż jakiegokolwiek innego dostawcy PLF – Tim Richards, założyciel i CEO Vue.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Vue uruchomi do końca roku 11 ekranów Epic w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Holandii, a do 2027 roku 50 Epiców w pozostałych krajach Europy, w tym także w Polsce. Technologia ma być efektem wieloletnich prac i obserwacji konkurencji. Firma chce jak najszybciej zaprosić filmowców do współpracy, by w końcu dogonić kina oferujące Premium Large Format.

