Legenda powraca. Heroes of Might & Magic: Olden Era oficjalnie zapowiedziane

Ubisoft zapowiedział nową odsłonę Heroes of Might & Magic – to odświeżony powrót do korzeni.

Na tę wiadomość czekali wszyscy fani gier turowych. Kultowe Heroes of Might & Magic powraca w odsłonie, jakiej jeszcze nie widzieliście, ale nie ma czego się obawiać – to klasyczna rozrywka w wydaniu dostosowanym do obecnych standardów. Oto Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Heroes of Might & Magic: Olden Era – 6 frakcji i 3 główne tryby gry

Heroes of Might & Magic wraca do korzeni, a konkretniej do świata Enroth, znanego dobrze weteranom serii. W Heroes of Might & Magic: Olden Era gracze będą mieli okazję zwiedzić kontynent Jadame, czyli ogarniętą chaosem krainę, niedostępną w poprzednich odsłonach – to oznacza, że czekają nas nowe frakcje, biomy i stworzenia.

Na graczy czeka nieliniowa kampania solo, pełna budowania zamków, formowania epickich armii i walki w dynamicznych bitach oraz losowo generowanych scenariuszach – fanów wieloosobowej rozgrywki ucieszy zaś tryb multiplayer. Poza tym możemy spodziewać się odświeżonego stylu wizualnego, nowych mechanik walki – w tym aktywnych zdolności dla bohaterów i stworzeń – oraz nowy system premii frakcyjnych.

W Heroes of Might & Magic: Olden Era dostępnych będzie 6 frakcji:

Rycerze

Nieumarli i Wampiry

Siły Natury i Lud Fae

Mroczne Elfy i Podziemne Stworzenia

Insektoidy skażone przez Demony

Ostatnia zostanie ujawniona niebawem.

Twórcy chwalą się także ulepszoną sztuczną inteligencją i wieloma poziomami trudności, które mają z jednej strony stanowić wyzwanie dla weteranów, a z drugiej łagodnie wprowadzić nowicjuszy w barwny świat Heroes of Might & Magic. Obie grupy będą mogły korzystać z zaawansowanego kreatora do tworzenia i udostępniania własnych map i kampanii. To pierwsza gra z serii Heroes of Might & Magic, która zostanie uruchomiona w trybie wczesnego dostępu, umożliwiając graczom i społeczności aktywne uczestnictwo w rozwoju gry.