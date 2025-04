To koniec zakupów w internecie jaki znamy. Będzie lepiej, wygodniej i... inaczej

OpenAI ani trochę nie próżnuje - i regularnie zaznacza swoją mocną pozycję w świecie współczesnych technologii. Twórcy ChataGPT właśnie ogłosili szereg innowacyjnych zmian, które mają na celu zmienić doświadczenia zakupowe użytkowników na całym świecie. Od teraz chatbot oferuje zaoferuje nam bardziej szczegółowe karty produktów, wśród których uwzględnione zostaną m.in. ceny, opinie użytkowników oraz... bezpośrednie linki do zakupu. Co ważne – wyniki prezentowane w wyszukiwarce nie są reklamami.. przynajmniej póki co. To mocny cios kierowany w kierunku obecnego lidera, czyli giganta jakim jest Google.

Na zakupy z ChatemGPT. Jak to działa w praktyce?

Nowe funkcje zakupowe dostępne są dla wszystkich użytkowników: skorzystać z nich mogą zarówno ci korzystający z darmowych planów, jak i subskrybenci płatnej wersji. Co więcej: można cieszyć się nią nawet bez logowania. Nowe funkcje zostały wdrożone globalnie, obejmując platformy mobilne, przeglądarki internetowe oraz aplikacje przygotowane z myślą o systemach stacjonarnych. Warto też mieć na uwadze, że jak zaznaczają twórcy: nie ma potrzeby ręcznej aktualizacji aplikacji na smartfonie. Zmiany wprowadzone zostały po stronie serwera i jeśli jeszcze nie możecie cieszyć się nowymi funkcjami, to nie pozostaje wam nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Nowości pojawią się u was automatycznie w ciągu kilku najbliższych dni.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez twórców czatbota, firmę OpenAI, wyszukiwanie informacji w ChatGPT stało się jedną z najszybciej rozwijających się funkcji. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia użytkownicy wykonali ponad miliard zapytań za pośrednictwem tamtejszej wersji przeglądarkowej. Dzięki nowym kartom produktowym, ChatGPT staje się poważnym graczem na rynku tradycyjnych porównywarek cenowych i wyszukiwarek zakupowych. To jedna z tych zmian, który może wywrócić całkowicie do góry nogami sposób, w jaki konsumenci podejmują decyzje zakupowe online.

Nowości nie tylko w świecie zakupów

Zmiany w kwestii ofert zakupowych bez wątpienia są najważniejszą nowoscią, ale na nich jeszcze nie koniec. Pojawił się także rozbudowany system cytowań, który pozwala użytkownikowi łatwiej weryfikować źródła przedstawionych informacji. ChatGPT zaznacza teraz konkretną część odpowiedzi, do której odnosi się źródło. Ponadto ulepszono wydajność samego wyszukiwania: użytkownicy mogą liczyć na szybsze odpowiedzi, podpowiedzi autouzupełniania oraz dostęp do popularnych tematów wyszukiwań.