Polacy znów na liście Financial Times. To jedna z najlepiej rozwijających się europejskich firm

Financial Times prezentuje swoją listę FT1000, na której nie mogło zabraknąć polskich przedstawicieli. Trafiają do niej najlepiej rozwijające się przedsiębiorstwa.

Hostersi zajmują się projektowaniem i utrzymaniem infrastruktur IT (on premise, VPS, cloud), wdrażaniem chmury obliczeniowej (AWS, Azure, GCP), obsługą Kubernetes oraz DevOps ze wsparciem 24/7. Spółka zatrudnia przede wszystkim operatorów infrastruktury IT, administratorów, solution architect-ów oraz devOps-ów, oferując ścieżkę rozwoju z pełnym wsparciem wdrożeniowym i szkoleniowym dla każdego ze stanowisk. Firma jest również jednym z głównych partnerów Amazon Web Services o statusie Premier Tier. Jest on zarezerwowany dla najbardziej doświadczonych partnerów Amazona.

Reklama

Na liście FT1000 przygotowywanej przez Financial Times znajdziemy tysiąc firm z największym wzrostem przychodów. Po raz kolejny na liście znaleźli się Hostersi. To już czwarty raz, kiedy polskie przedsiębiorstwo może pochwalić się swoim osiągnięciem i skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 47,1%

Polskie firmy na liście FT1000. Mamy czym się chwalić!

To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, że konsekwentny rozwój oraz inwestycje w nowe technologie i zespół przynoszą efekty. Jesteśmy na rynku, który jest skazany na sukces. Wszystkie nowe technologie, w tym AI, mają swój komponent chmurowy. Chcemy pomagać wszystkim tym firmom, które szukają specjalistycznej wiedzy z zakresu transformacji chmurowej, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

– mówi Paweł Satalecki, Chief Commercial Officer w Hostersach.

Hostersi to niejedyna polska firma, która znalazła się w tegorocznym zestawieniu FT1000. Na szczególne uznanie zasługuje Menlo Electric z Warszawy. Jak czytamy na oficjalnej stronie, jest to najszybciej rosnący dystrybutor paneli fotowoltaicznych, falowników i baterii w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Firma obecnie działa na ponad 37 rynkach, oferując komponenty od najlepszych producentów. Posiada 14 centrów logistycznych ulokowanych w wielu punktach Europy gwarantując szybkie dostawy.

Na liście znalazło się też wiele innych polskich firm z branży IT. To m.in. Solid Studio, które skupia się na rozwiązaniach dla sektora e-mobility. Hostersi, jak i Solid Studio znajdują się w portfelu funduszu inwestycyjnego bValue Fund. Pełną listę 1000 firm znajdziecie na stronach Financial Times.

Źródło: informacje prasowe