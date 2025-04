Airbnb z ważną zmianą przed wakacjami. Ucieszy wszystkich użytkowników

Nareszcie, po tych wszystkich latach, ceny widoczne w serwisie będą uwzględniały także dodatkowe opłaty. Mowa tu m.in. o sprzątaniu. Dzięki temu klienci unikną nieprzyjemnych niespodzianek przy finalizacji rezerwacji.

AirBnb z bardziej przejrzystymi cenami. Ta zmiana była potrzebna od dawna

Jeżeli mieliście okazję korzystać z Airbnb, to prawdopodobnie wielokrotnie byliście zaskoczeni sporą różnicą cenową pomiędzy tą widoczną w wyszukiwarce, a tą finalną. Nic w tym dziwnego: te potrafiły się od siebie znacząco różnić, co uciążliwe było przede wszystkim przy krótkich wypadach. Pokazując cenę za dobę, nie było ani słowa na temat wszystkich dodatkowych kosztach: czy to opłacie za sprzątanie, czy prowizjach, które trafiają do skarbonki właściciela serwisu. Teraz to się zmienia: już na pierwszy rzut oka przy przeglądaniu ofert klienci będą mogli sprawdzić jak będzie prezentować się całkowity koszt naszego wyjazdu. To istotna zmiana dla osób planujących wyjazdy z konkretnym budżetem. Teraz nareszcie nie będzie konieczności otwierania oferty i przechodzenia do ostatniego kroku rezerwacji, by łatwo ocenić, czy dana opcja mieści się w możliwościach finansowych.

Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Może kiedyś?

Warto jednak zaznaczyć, że mimo wyświetlania pełnej ceny zawierającej wszystkie opłaty, nadal nie są w nią wliczane lokalne podatki. To oznacza, że ostateczna kwota do zapłaty może być minimalnie wyższa niż ta prezentowana na liście wyników wyszukiwania. Platforma podkreśla, że zależnie od lokalizacji, wysokość podatku może się różnić, co pozostaje już w gestii lokalnych przepisów.

Arbnb to platforma, która od lat jest nieodłącznym towarzyszem podróżników - i dla wielu jest pierwszym miejscem, w które zaglądają przy poszukiwaniu noclegu w najrozmaitszych zakątkach świata. Doskonale sprawdza się zarówno przy wypadzie na weekend, dłuższych wakacjach. W odpowiedzi na potrzeby użytkowników od lat twórcy serwisu serwują nam zestaw praktycznych funkcji. Widać też gołym okiem, jak z czasem cały proces rezerwacji i zarządzania pobytem jest uproszczony.

Takie małe-wielkie zmiany w obrębie platform cieszą jak mało co. W końcu to właśnie one pozwalają uczynić proces wyszukiwania odpowiedniego lokum łatwiejszych. Teraz nareszcie gołym okiem widzimy (niemal) wszystkie opłaty, które przyjdzie nam ponieść w związku z dokonywaną rezerwacją. Taka przejrzystość powinna być standardem od lat, ale lepiej późno niż później. Fajnie, że Airbnb zdecydowało się na wdrożenie tych zmian jeszcze przed sezonem wakacyjnym, kiedy to wielu z nas będzie korzystało z serwisu bardziej aktywnie.

