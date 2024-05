The Boys to w tym momencie najlepiej oceniany i prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny serial w Prime Video. Niepoprawna politycznie i pełna czarnego humoru produkcja o amerykańskich superbohaterach zachwyciła widzów tak bardzo, że Amazon nie może pozwolić sobie na ubicie kury znoszącej złote jaja...

The Boys to w tym momencie najlepiej oceniany i prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny serial w Prime Video. Niepoprawna politycznie i pełna czarnego humoru produkcja o amerykańskich superbohaterach zachwyciła widzów tak bardzo, że Amazon nie może pozwolić sobie na ubicie kury znoszącej złote jaja i już teraz oficjalnie zapowiada powstanie nowego sezonu.

Będzie piąty sezon The Boys. Eric Kripke znów pokieruje serialem

Czwarty sezon przygód Siódemki jeszcze nie zdążył pojawić się na ekranach (premiera została zaplanowana na czerwiec tego roku), a już trwają prace nad kolejnymi epizodami serialu – informacja została potwierdzona na prezentacji Amazon Prime Video dla reklamodawców.

„The Boys to bezwstydny i odważny serial, który niezmiennie urzeka naszych klientów na całym świecie, sezon po sezonie przebijając się do popkultury. Jesteśmy dumni z tej serii, która rozrosła się do rangi globalnej, i cieszymy się, że Eric Kripke i zespół kreatywny mają do opowiedzenia bardziej wciągające historie wszystkim lojalnym fanom” – Vernon Sanders

Za sterami produkcji znów stanie Eric Kripke, a na ekranie zobaczymy twarze znane fanom The Boys – między innymi Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso. Uniwersum serialu opartego na komiksach Gartha Ennisa (scenariusz) i Daricka Robinsona (rysunki) rozwija się w bardzo szybkim tempie – oprócz dwóch zaplanowanych sezonów głównego The Boys pojawił się także spin-off Gen V, a także animowana antologia The Boys Presents: Diabolical.

Wiemy także, że na etapie produkcyjnym znajduje się też The Boys: Mexico, w którym zagrają między innymi Diego Luna i Gael García Bernal, będący także producentami. Wciąż brakuje jednak konkretnych informacji o przewidywanej dacie premiery.