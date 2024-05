Tak będzie wyglądać kultowa lokacja gry w 2. sezonie "The Last of Us"!

Drugi sezon "The Last of Us" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali i nawet najdrobniejsze materiały z nim związane budzą ogrom emocji. Zobaczcie jak będzie wyglądać ważna dla fabuły miejscówka w serialowej adaptacji.

Mimo że od premiery drugiego sezonu "The Last of Us" dzieli nas jeszcze sporo czasu, to regularnie do sieci trafiają kolejne materiały pokazującego czego możemy się spodziewać. I co tu dużo mówić: dość skutecznie zaostrzające apetyt widzów. Teraz do sieci trafiły materiały pokazujące, jak w serialu prezentować się będzie Weston's Pharmacy.

Weston's Pharmacy w 2. sezonie "The Last of Us" — tak w serialu prezentować się będzie lokacja

Jeżeli graliście w "The Last of Us" to doskonale wiecie z jakimi emocjonalnymi scenami związana jest ta konkretna lokacja. I to właśnie te najważniejsze z punktu widzenia fabularnego miejsca budzą najwięcej emocji i kontrowersji za każdym razem, gdy możemy je zobaczyć w wersji serialowej. Teraz Cristina Barper pracując na planie serialu na swoim X (dawniej Twitter) opublikowała kilka zdjęć i krótkie wideo, które pokazuje jak Weston's Pharmacy zobrazowane zostanie w serialu.

No i co tu dużo mówić. Podobnie jak wszystkie inne scenografie w serialu, ta również prezentuje się zjawiskowo. Fani gier mają w ostatnich latach powody do zadowolenia, bo po dekadach marnowania potencjału rozmaitych franczyzn których korzenie sięgają gier wideo, teraz nareszcie uśmiechnęło się do nich szczęście. Marki traktowane są z odpowiednim respektem i rozmachem, a sukces "The Last of Us" pokazuje że gry mogą poszczycić się naprawdę dobrze napisanymi historiami. Takimi, które trafiają do znacznie szerszego grona widzów — i rozkochują w sobie nie tylko graczy!