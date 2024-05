To już koniec. Ostatni sezon "Co robimy w ukryciu" coraz bliżej!

To już koniec. Wielki finał znakomitego serialu "Co robimy w ukryciu" zbliża się wielkimi krokami.

"Co robimy w ukryciu" to jeden z tych seriali, które albo się kocha, albo nienawidzi. Trudno mi sobie wyobrazić coś innego. Specyficzne poczucie humoru i sposób opowiadania historii jest tak charakterny, że... no właśnie. To jedna z tych produkcji które polaryzują — podobnie jak wcześniej sprawy miały się chociażby z "Portlandią".

Nie zmienia to jednak faktu, że miliony widzów na całym świecie zaliczają się do grupy, która pokochała te wampirze, nowojorskie, historie. Na tyle, że ich twórca miał szansę zrealizować swoją wizję od A, do Z. I zakończy je na szóstym sezonie, do którego zdjęcia właśnie ukończono.

Zakończono zdjęcia do finałowego, szóstego, sezonu "Co robimy w ukryciu"

Jak poinformował na swoim instagramie Harvey Guillen (serialowy Guillermo), ostatnie sceny do finałowego sezonu "Co robimy w ukryciu" zostały już nakręcone. Tym samym twórcom pozostała już tylko postprodukcja, a z naszej perspektywy... wyczekiwanie na uroczystą premierę. We wspomnianym wpisie czytamy:

Ostatniej nocy przed północą ... nakręciliśmy naszą ostatnią scenę dla @theshadowsfx ... i powiem wam... było mnóstwo łez.

Przez 7 lat to było moje życie. Jestem bardzo wdzięczny za to doświadczenie. Przeglądałem swój telefon i znalazłem tak wiele wspomnień. To tylko kilka z nich. Kiedy zegar wybił północ, niektórzy z nas wciąż się zbierali, a ja mogłem świętować swoje urodziny tak, jak lubię: będąc otoczonym przez ludzi, których kocham, na planie pracy, którą kocham. Wszystkiego najlepszego🖤

To był koniec pewnego rozdziału, ale początek nowego.

Było idealnie.

Niestety, obecnie nie wiemy jeszcze kiedy możemy spodziewać się premiery finałowego sezonu. Prawdopodobnie będzie to kwestia najbliższych kilku miesięcy. Jest spora szansa, że serial trafi do katalogów Disney+ / HBO Max jeszcze tej jesieni. Na tę chwilę jednak ani aktorzy, ani twórcy, nie zdradzają konkretnej daty.