To jest po prostu cyrk. Samsung jednak po cichu odwołuje premierę?

Premiera najświeższej aktualizacji smartfonów oraz tabletów Samsunga jest wyczekiwana już od kilku miesięcy. Jeszcze dzisiaj rano informowaliśmy, że jest się z czego cieszyć, bo kolejne urządzenia doszły do listy wspieranego sprzętu. Tymczasem, po cichu znika strona z datą udostępnienia aktualizacji One UI 7.

Z amerykańskiej strony informacyjnej Samsunga, nagle zniknął artykuł zawierający datę rozpoczynającą udostępnianie aktualizacji dla użytkowników smartfonów i tabletów koreańskiego giganta. I można by było mówić o faulstarcie, lecz okoliczności są dziwne.

Wszystko dlatego, że zmiana najwyraźniej dotyczy wyłącznie amerykańskiej strony. Jak zauważył portal Sammobile, zmiana nie dotknęła, chociażby europejskich czy australijskich newsroomów Samsunga. Mimo że zaledwie wczoraj ogłoszono daty, kiedy z podziałem na konkretny region, zostaną udostępnione aktualizacje systemów. Są to siódmego, dziesiątego i czternastego kwietnia 2025 roku.

Zaś od czternastego kwietnia: One UI 7 będzie dostępny dla Malezji i Singapuru.

Jak widać, Polacy mieli szczęście znaleźć się już w pierwszej turze, a Amerykanie mieli być w drugiej. Najwyraźniej jednak obędą się smakiem i się nie uda tego marzenia zrealizować. Możliwe też, że jest to po prostu błąd, lecz trudno być pewnym. Premiera tej aktualizacji już niejeden raz miała się okazję "potknąć".

Gdy już się uda, to do jedynych w tej chwili urządzeń z nakładką One UI 7 (linia Galaxy S25) dołączy wiele urządzeń. W tym Samsungi Galaxy S24, S23, S22, S21 czy Z Foldy i Z Flipy 3, 4, 5 oraz 6, a także szereg tabletów.