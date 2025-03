Samsung próbuje czegoś nowego. To nie będzie klasyczny i nudny smartfon

Twórcy smartfonów już od wielu lat nie zaserwowali nam niczego zaskakującego. Kiedyś chętnie eksperymentowano z formą i funkcjami, a teraz wszystko jest robione raczej "na jedno kopyto". Doprowadziło to do tego, że informacje o nowych smartfonach obchodzą coraz mniejszą grupę osób. W końcu, po co czytać o smartfonie, który jest kopią kilku innych modeli dostępnych już na rynku?

Możliwe, że Samsung spróbuje przełamać impas dość niestandardowym pomysłem. Raz już im się udało z wprowadzeniem składanych smartfonów, więc możliwe, że i tym razem ich pomysł okaże się strzałem w dziesiątkę.

Samsung chce stworzyć smartfon z obracaną kamerą?

Samsung Display uzyskał nowy patent na urządzenie z wyświetlaczem, wyposażone w system kamery o zmiennej pozycji. Wniosek patentowy złożono jeszcze 10 stycznia 2022 roku, a obecnie został on zarejestrowany w amerykańskim urzędzie patentowym IP Portal.

Nowy patent sugeruje poprawione rozmieszczenie kamery w wyświetlaczu, które może trafić do smartfonów, tabletów i innych urządzeń. System ruchomej kamery w telefonach Samsunga może przypominać rozwiązanie zastosowane w modelu Galaxy A80 z 2019 roku, który miał pojedynczy aparat z mechanizmem obracania się do trybu selfie.

Dokument opisuje urządzenie wyposażone w mechanizm kamery o podwójnej pozycji. W jednym ustawieniu kamera znajduje się z przodu, w drugim przesuwa się na tył. Taka konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych modułów przedniego i tylnego aparatu, pozwalając na robienie wysokiej jakości zdjęć zarówno w trybie selfie, jak i standardowym.

Ilustracje zawarte w patencie pokazują różne perspektywy i możliwości zastosowania systemu. Cześć oznaczeń na rysunkach zawiera przerywane linie, co wskazuje na elementy nieobjęte ochroną patentową – głównym obszarem zainteresowania jest system pozycjonowania kamery. Nie jest to całkowicie nowa informacja, gdyż Samsung rozwija ten pomysł od kilku lat, o czym świadczą odniesienia do wcześniejszych zgłoszeń z maja 2019 roku.