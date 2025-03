Samsung rozpieszcza fanów. Niezbędna nowość trafi na starsze smartfony

Użytkownicy Samsunga mogą w końcu spać spokojnie, Koreański gigant podał nareszcie datę kiedy zacznie być dostępna aktualizacja ich nakładki Androida. Do tego, zaskakując wszystkich, może się okazać, że inicjalna lista zostanie rozszerzona.

One UI 7 trafi na starsze smartfony i nie tylko. Samsung rozpieszcza fanów

Nareszcie wiadomo kiedy nakładka systemu operacyjnego na wersji systemu operacyjnego Android 15, trafi na urządzenia Samsunga. Od 7 kwietnia zacznie ona być dostępna i pojawiać się kolejnych sprzętach. Oznacza to, że ruch ten miał spory poślizg, a do tej pory można było tę wersję systemu oglądać wyłącznie na najnowszych Samsungach Galaxy S25.

Samsung

Pierwotna lista urządzeń, które dostaną One UI 7 zawierała smartfony z linii Galaxy S24 oraz S23, a także dwie ostatnie generacje tabletów, a także składaków. Jak podaje portal 9to5Google, spis ten zostanie rozszerzony o kolejne nazwy i jest to powód do radości dla użytkowników, którzy wciąż używają swoich "starszych", ale wciąż sprawnych telefonów i tabletów. Dodatkowa lista prezentuje się następująco:

linia Samsung Galaxy S22 (czyli standard, Plus i Ultra),

Samsung Galaxy Z Fold 4,

Samsung Galaxy Z Flip 4,

linia Samsung Galaxy S21 (standardowy model, Plus oraz Ultra),

Samsung Galaxy Z Fold 3,

Samsung Galaxy Z Flip 3,

Samsung Galaxy Tab S9 FE,

linia tabletów Samsung Galaxy Tab S8 (standard, Plus, a także Ultra),

i w końcu Samsung Galaxy Tab S6 Lite (prawdopodobnie wersja z 2024 roku, stąd nagle tak "odległy" numer).

Oznacza to, że na tę chwilę mamy przed sobą listę aż trzydziestu czterech potwierdzonych sprzętów Samsunga, które otrzymają najświeższą i wyczekiwaną od miesięcy aktualizację. Do tej pory poznawaliśmy nazwy wyłącznie flagowych urządzeń, które nie są jedynymi z oferty koreańskiego giganta. Z tego powodu możemy śmiało przypuszczać, że lista się znacząco poprawi im bliżej będziemy dnia premiery One UI 7.