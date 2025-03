Aktualizacje smartfonów nareszcie przyśpieszą u Samsunga!

Za wyjątkiem użytkowników najnowszych flagowców koreańskiego giganta, wszyscy muszą obejść się smakiem. One UI 7, o którym od dawna się plotkowało, że będzie powszechnie dostępny wraz z premierą nowych smartfonów, wciąż jest tylko w fazie beta. Tymczasem Samsung odpala petardę.

Nie ma One UI 7, ale jest... Nowa aktualizacja Androida!

Samsung jest firmą dość już znaną, ze swojego nierównego podejścia do udostępniania znaczących aktualizacji systemu. Wiemy, że firma już testuje One UI 8, systemu którego bazą jest Android 16. Problem w tym, że Większość urządzeń wciąż pracuje na szóstej wersji nakładki Samsunga, podczas gdy siódma jest zarezerwowana dla Smasungów Galaxy S25. To właśnie one już mają stabilną, pełną wersję, podczas gdy Galaxy S24 od roku muszą się ograniczać jedynie do wersji beta One UI 7. Co ciekawe, Galaxy Z Fold 6 oraz Flip 6, na tę niepełną wersję zasłużyły sobie dopiero niedawno.

W całej tej poplątanej sytuacji, pojawiło się jednak światełko nadziei, że firma będzie w końcu w jakimś stopniu na bieżąco z wydarzeniami wokół Androida. Google planuje premierę Androida 16 do czerwca bieżącego roku, zaś Samsung już teraz pracuje nad One UI 8, co daje użytkownikom sygnał, że może tym razem, beta najnowszej wersji One UI, będzie miała szybciej i nawet w okolicach oficjalnego udostępnienia nowego Androida.

Oznacza to także, że szansa być na równi z najświeższymi flagowcami nie będzie specjalnie długa. Premierę pełnej wersji One UI 7 przesunięto na kwiecień tego roku, czyli już na dniach. Trochę trzeba było sobie poczekać, ale jest światełko nadziei. Skoro już trwają prace nad nakładką na Androida 16, to kto wie, może na następną nie będzie trzeba czekać tak długo? Może w końcu aktualizacje przyspieszą i będę zachwycać nie tylko wawartością, lecz i regularnością.

