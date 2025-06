To jeden z najlepszych filmów roku – od teraz obejrzysz go w domu

Niecały miesiąc temu podbijał kina – dziś możesz obejrzeć go bez wychodzenia z domu. Ile trzeba zapłacić?

W kwietniu debiutował w kinach nietypowy film z pogranicza westernu i horroru, który nietuzinkowym pomysłem na fabułę i świetnym klimatem podbił serca widzów do tego stopnia, że początkowo w serwisach recenzenckich zdobywał same pozytywne opinie. Teraz Grzeszników możesz już obejrzeć w domowym zaciszu.

Grzesznicy – hit z pogranicza kilku gatunków

Połączenie westernu, wampirów i folkowego horroru może nie brzmieć zbyt dobrze, ale to właśnie dzięki takiej kombinacji produkcja w reżyserii Ryana Cooglera zgarnęła 350 milionów dolarów.

Grzesznicy to odważny, brutalny i niosący ważne przesłanie hit, opowiadający historię braci bliźniaków, którzy powracają do rodzinnego miasta, by zacząć życie od nowa. Okazuje się jednak, że na miejscu czeka ich ogromne zło. Jakie? Tego dowiecie się po obejrzeniu filmu bez wychodzenia z domu, bo Grzeszników można już na VOD kupić lub wypożyczyć.

Gdzie obejrzeć film Grzesznicy?

Prime Video

Wypożyczenie – 49,99 zł

Zakup – 64,99 zł

Apple TV

Wypożyczenie – 49,99 zł

Zakup – 64,99 zł

Premiery Canal+

Wypożyczenie – 49,99 zł

Rakuten TV

Wypożyczenie – 49,99 zł

Zakup – 69,99 zł

Megogo

Wypożyczenie – 49,99 zł

Zakup – 69,99 zł

