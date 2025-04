Ten film nie ma negatywnych opinii – musicie wybrać się do kina

Już w przyszłym tygodniu do kin trafi nowy film Ryana Cooglera, który – jak twierdzą krytycy – „wbija widza w fotel”. To szalona mieszanina gatunków, będąca jedną z najlepiej zapowiadających się produkcji tego roku.

Sto procent pozytywnych recenzji – ten film trzeba zobaczyć

Film „Grzesznicy” nie przebijał się dotychczas szczególnie mocno do mediów głównego nurtu, aż do momentu, gdy pierwsi krytycy zasiedli do seansu – zaraz po tym posypały się zaskakująco pozytywne komentarze, zachwalające odwagę, błyskotliwość i sprawne lawirowanie produkcji Ryana Cooglera między kilkoma różnymi gatunkami. W serwisie Rotten Tomatoes – słynącym z dość ostrego podejścia – film może pochwalić się 37 pozytywnymi recenzjami. Stuprocentowa zgodność krytyków to dość rzadki przypadek.

No dobra, ale o czym ten film tak właściwie jest? To historia braci bliźniaków, którzy powracają do rodzinnego miasta, by zacząć życie od nowa. Okazuje się jednak, że na miejscu czeka ich ogromne zło. Twórcy w nieszablonowy sposób poruszają w nim tematykę trudów życia czarnoskórej społeczności i segregacji rasowej amerykańskiego południa.

Grzesznicy to połączenie folkowego horroru, westernu i społecznego dramatu z elementami musicalowymi. W tle przewijają się wampiry i sceny szalonej brutalności, podlane nutą „seksownego przerażenia” – parafrazując jednego z recenzentów. Padają też takie hasła jak odważny, hipnotyzujący czy ponadczasowy, więc możemy spodziewać się naprawdę dobrego kina.

Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O’Connell czy Wunmi Mosaku. Światowa premiera filmu odbędzie się 17 kwietnia, a w polskich kinach zobaczymy go dzień później.