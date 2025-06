Byłem fanem, ale to już chyba przesada. Kultowy serial powraca

Ulubiony seryjny morderca, Dexter Morgan, powróci na ekrany w niespodziewanej, ale wyczekiwanej kontynuacji pt. "Dexter: Zmartwychwstanie". Po dość emocjonującym, choć dla wielu kontrowersyjnym finale „Dexter: New Blood”, fani zastanawiali się, jaki los spotkał bohatera. Mimo, że miał to być definitywny koniec Morgana, teraz wiemy, że jego historia nie dobiegła końca, a Michael C. Hall ponownie wcieli się w tę postać.

Dexter Zmartwychwstanie- nowy serial z Dexterem Morganem

Nowa odsłona ma przynieść świeże spojrzenie na uniwersum Dextera, przenosząc akcję w zupełnie nowe, dynamiczne otoczenie. Okazuje się, że postrzał zadany przez syna, Harrisona, wcale nie był dla Dextera śmiertelny. Krótka scena w prequelu "Dexter: Grzech pierworodny" rozwiała wszelkie wątpliwości, potwierdzając jego przeżycie. To właśnie ta informacja otwiera drogę dla "Dexter: Zmartwychwstanie". Początkowo zobaczymy dwa odcinki, a kolejne będą udostępniane co tydzień.

Co ciekawe, akcja serialu w całości przenosi się do Nowego Jorku, a konkretnie na Manhattan. To historyczna zmiana dla franczyzy, która dotychczas kojarzyła się z Miami czy fikcyjnym Iron Lake. Wielkie Jabłko, ze swoją energią i kontrastem do sennego Iron Lake, ma stanowić idealne tło dla nowych, ekscytujących wydarzeń, oferując Dexterowi zupełnie nowe wyzwania i możliwości działania.

Pierwsze szczegóły fabuły, bazujące na zwiastunie i oficjalnym opisie, zapowiadają coś, czego jeszcze ta seria nie widziała. Po wybudzeniu w szpitalu, Dexter spotyka Angela Batistę, swojego dawnego kolegę z Miami Metro, co z miejsca stawia go w niewygodnej sytuacji. Ucieczka przed konsekwencjami wcześniejszych działań prowadzi go do Charley - nowej postaci granej przez Umę Thurman, która przedstawia mu Leona Pratera (Peter Dinklage). Prater, opisany jako człowiek z "szczególnym gustem do seryjnych morderców", organizuje elitarną grupę zabójców, zapewniając im bezpieczną przystań w Nowym Jorku. To całkowicie zmienia dotychczasową formułę, w której Dexter działał samotnie, kierowany przez swojego duchowego przewodnika, Harry’ego.

Dexter Zmartwychwstanie - zupełnie nowa formuła

I właśnie ta zmiana nie odpowiada mi najbardziej. “Dexter: New Blood” nie był sezonem idealnym, ale ta prowadzona solo działalność Dextera bardzo mi się podobała. Przypominała wcześniejsze serie, nawet te z lepszych, ale w nowej okolicy i z nowymi bohaterami oraz wątkiem, który dodawał całość sporo pikanterii. Tym razem twórcy stawiają ten świat trochę na głowie, więc mam nadzieję, że wiedzą co robią.

W zwiastunie widzimy nagłówki z New York Post - takie jak „Dark Passenger Strikes Again” i „Dark Passenger - 7, NYPD - 0”, jasno sugerują, że Dexter wkrótce rozpocznie swoją klasyczną działalność w tętniącym życiem mieście. Oficjalny opis serialu zdradza, że Dexter wyrusza do Nowego Jorku zdeterminowany, by odnaleźć Harrisona i naprawić ich skomplikowaną relację. Harrison (Jack Alcott) nadal będzie ważnym elementem fabuły, choć w zwiastunie pojawia się niezależnie od ojca, jako boy hotelowy wleczący martwe ciało. Angel Batista również ostrzega Harrisona przed "ciemną ścieżką", co wskazuje na kontynuację trudnej relacji między nimi.

Dexter Zmartwychwstanie - zwiastun i data premiery

Poza Michaelem C. Hallem, w serialu zobaczymy powracających aktorów, takich jak Jack Alcott jako Harrison Morgan, David Zayas jako Angel Batista oraz James Remar jako Harry Morgan (ojciec Dextera). Lista nowych twarzy jest imponująca i zwiastuje świeżą energię dla serii. Do obsady dołączają między innymi Uma Thurman, Peter Dinklage, Eric Stonestreet, Krysten Ritter, David Dastmalchian i Neil Patrick Harris. Co więcej, spekuluje się, że w "Dexter: Zmartwychwstanie" pojawią się również Jimmy Smits (Miguel Prado) i John Lithgow (Arthur Mitchell), co z pewnością ucieszyłoby fanów oryginalnej serii.

Wszyscy wiążą duże nadzieje z tym serialem, oczekując, że uniknie on błędów z finałów poprzednich sezonów. Wiele nowych postaci i znaczące zmiany w uniwersum Dextera mogą być postrzegane jako obiecujące znaki dla długowieczności serii, ale na tę chwilę - choć mocno podekscytowany - pozostaję trochę sceptyczny.

Czy nowy Dexter przebije pierwsze sezony? Przekonamy się już 12 września 2025 roku, gdy serial trafi na SkyShowtime w Polsce. To ponad dwa miesiące później, niż premiera w USA.