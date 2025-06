To będzie film sci-fi roku. Obsada i historia imponują

To może być największa niespodzianka filmowa 2025 roku. Jest ogromna szansa na to, że film zobaczymy wcześniej!

Nadchodząca produkcja science-fiction „Project Hail Mary” z Ryanem Goslingiem w roli głównej, oparta na bestsellerowej powieści Andy’ego Weira, tylko po ogłoszeniu wzbudzała ogromne emocje. Film, choć oficjalnie zadebiutuje dopiero w marcu 2026 roku, już teraz jest typowany na jednego z faworytów w wyścigu po Oscary. Co ciekawe, miałem okazję przeprowadzić wywiad z autorem książki, a całą rozmowę znajdziecie w naszym podcaście.

Project Hail Mary jak Interstellar i Nowy początek

„Project Hail Mary” to ekranizacja książki Andy’ego Weira, twórcy głośnego „Marsjanina”. Wysoka cena za prawa do adaptacji od razu zwiastowała rangę projektu - choć to film science-fiction, wczesne doniesienia z pokazów testowych sugerują, że bliżej mu do ambitnych i emocjonalnie poruszających dzieł, takich jak „Nowy początek” czy „Interstellar”, niż do typowego kosmicznego thrillera. Podkreśla się, że produkcja ma skupić się na głębokich, ludzkich emocjach, co ma rezonować z widzem.

W obsadzie, obok Goslinga, który wciela się w postać Rylanda Grace’a, nauczyciela nauk ścisłych, zobaczymy Sandrę Hüller. Gosling, będący również jednym z producentów, ma dostarczyć jedną ze swoich najbardziej angażujących emocjonalnie ról. Za reżyserię odpowiadają Phil Lord i Christopher Miller, znani z „22 Jump Street” oraz animowanych hitów o Spider-Manie i LEGO. To ich pierwszy pełnometrażowy film fabularny od 2017 roku. Scenariusz napisał Drew Goddard, nominowany do Oscara za adaptację „Marsjanina”.

O czym opowiada film Project Hail Mary? Świetne reakcje na pokazach

Fabuła koncentruje się na Rylandzie Grace’u, który budzi się na statku kosmicznym z całkowitą amnezją. Z czasem odkrywa, że został wysłany w desperacką misję, by uratować Ziemię przed katastrofą astronomiczną. Jego samotna podróż nabiera nowego wymiaru, gdy spotyka tajemniczego kosmitę, który również wyruszył, by ocalić własny gatunek.

Film był w produkcji od początku 2020 roku. Podczas CinemaCon w Las Vegas Amazon MGM Studios zaprezentowało ekskluzywny materiał, który - zgodnie z oczekiwaniami - wzbudził duże poruszenie. Co ważniejsze, niedawno odbył się testowy pokaz filmu na Zachodnim Wybrzeżu, gdzie widzowie byli „bardzo pod wrażeniem”. Zaprezentowana wersja, trwająca blisko trzy godziny, wyglądała na niemal ukończoną, co jest nietypowe na tak wczesnym etapie.

Project Hail Mary - data premiery filmu

Obecna data premiery, 20 marca 2026 roku, nie jest typowo kojarzona z filmami oscarowymi. Jednak pozytywne reakcje i wysoki stopień zaawansowania prac sugerują, że premiera może zostać przesunięta na sezon nagród pod koniec 2025 roku. Jeśli kolejne pokazy potwierdzą jakość, „Project Hail Mary” może stać się jednym z głównych wydarzeń kinowych roku i najlepszą propozycją sci-fi w 2025 r.