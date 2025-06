Fani oszaleją. Po latach czekania platforma spełnia marzenia widzów

The Walking Dead: Daryl Dixon - gdzie oglądać? Serial w Polsce

Jedną z najgłośniejszych premier czerwca jest serial "The Walking Dead: Daryl Dixon", który zadebiutuje 30 czerwca. To nowa odsłona kultowego uniwersum, tym razem przenosząca akcję do postapokaliptycznej Francji. Główny bohater, Daryl, próbuje odnaleźć drogę powrotną do Stanów Zjednoczonych, mierząc się z nieznanymi dotąd zagrożeniami i europejską wersją apokalipsy zombie.

To kolejny, po "The Walking Dead: Dead City" serial z uniwersum Żywych trupów, który po latach pojawia się w Polsce dzięki CANAL+ online. Wcześniejsze produkcje można oglądać na Disney+, Netflix i Prime Video. Szkoda, że te tytuły są tak rozrzucone.

Czerwiec na CANAL+ online - co warto obejrzeć?

Wśród filmowych premier nie sposób pominąć "Paddingtona w Peru" – trzeciej części przygód uwielbianego przez widzów misia. Tym razem Paddington wraz z rodziną Brownów wybiera się do Peru, by odwiedzić swoją ciocię Lucy. Wizyta w Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi to początek pełnej przygód podróży po Ameryce Południowej. Dla miłośników dramatów CANAL+ przygotował "Minghun" Jana P. Matuszyńskiego. To historia Jurka, który po śmierci córki wyrusza wraz z chińskim teściem w podróż, by odprawić konfucjański rytuał minghun. Ich wspólna misja staje się pretekstem do refleksji nad stratą, poszukiwaniem sensu życia i próbą pogodzenia się z przeszłością. Film został doceniony na wielu festiwalach i zdobył liczne nominacje, co świadczy o jego wysokim poziomie artystycznym.

Czerwiec na CANAL+ to także czas premier, które dotykają ważnych tematów społecznych. "Kobieta z…" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej to opowieść o Anieli, która przez lata ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. Film z wrażliwością przedstawia dylematy związane z poszukiwaniem akceptacji i życiem w zgodzie ze sobą, a znakomita obsada gwarantuje wysoki poziom aktorski. Wśród propozycji nie zabraknie także wzruszających melodramatów. "Sztuka pięknego życia" z Florence Pugh i Andrew Garfieldem to historia miłości wystawionej na próbę przez nieuleczalną chorobę. Film stawia pytania o siłę uczucia w obliczu tragedii i pokazuje, jak ważne jest wsparcie bliskich w najtrudniejszych momentach.

Nowości w czerwcu na CANAL+ online

Dla tych, którzy cenią kino akcji, CANAL+ przygotował obie części "Skoku stulecia". Pierwsza z nich opowiada o brawurowym napadzie na Bank Rezerw Federalnych, a kontynuacja przenosi akcję do Europy, gdzie bohaterowie próbują dokonać spektakularnego skoku na giełdę diamentów. W rolach głównych występują Gerard Butler i Pablo Schreiber, gwarantując dynamiczną akcję i napięcie do samego końca. Miłośnicy horrorów również nie będą zawiedzeni.

W czerwcu pojawi się także "Heretic" – film, w którym dwie młode misjonarki trafiają do domu tajemniczego pana Reeda. Niewinna wizyta szybko zamienia się w walkę o przetrwanie, a Hugh Grant w nietypowej roli zdobył za ten występ nominacje do najważniejszych nagród branżowych. Warto też zwrócić uwagę na "Pięć koszmarnych nocy", w którym nocny strażnik odkrywa, że animatroniki w opuszczonej pizzerii są opętane przez dusze zamordowanych dzieci – film inspirowany jest popularną grą komputerową. Nadchodzi również trzeci sezon "Gangów Londynu".

Lista premier czerwiec 2025 CANAL+ online

Już dostępne: Paddington w Peru Sprawa nierozwiązana Moje wielkie greckie wesele 3

4 czerwca: Nestorka

6 czerwca: Skok stulecia

8 czerwca: Minghun Pięć koszmarnych nocy

11 czerwca: Kobieta z…

13 czerwca: Prawo ojca Skok stulecia 2

15 czerwca: Beating Hearts Heretic

20 czerwca: Zmiennokształtni Rozgrzeszenie

22 czerwca: Sztuka pięknego życia The Blackening

23 czerwca: Trolle

25 czerwca: Trigger Point: Stan zagrożenia 2 Marokańskie wakacje

26 czerwca: Gangi Londynu 3

27 czerwca: Dotyk śmierci

28 czerwca: Saint – Exupéry. Zanim powstał Mały Książę

29 czerwca: Trolle 3 Obserwowany

30 czerwca: The Walking Dead: Daryl Dixon sez. 1