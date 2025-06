To będzie twoja ulubiona funkcja smartfona. Google zadaje cios Shazam

Google właśnie udostępniło funkcję, która może zmienić sposób, w jaki korzystasz ze smartfona na co dzień. Najnowsza aktualizacja aplikacji Gemini na Androidzie pozwala rozpoznawać muzykę – i to bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji. Czy to początek końca dominacji Shazama?

W końcu Gemini rozpozna muzykę, ale nie każdy będzie z tego powodu szczęśliwy

Zmiany w świecie mobilnych asystentów nabierają tempa. Google już od jakiegoś czasu przygotowuje się do wygaszenia Asystenta Google na rzecz Gemini, a teraz wreszcie wprowadza opcję, na którą czekało wielu użytkowników. Jeszcze do niedawna, gdy pytałeś Gemini „co to za piosenka?”, aplikacja bezradnie odsyłała cię do zewnętrznych narzędzi, takich jak Shazam czy dedykowane widgety Google. Teraz jest inaczej – wystarczy wydać komendę głosową, a Gemini uruchomi rozpoznawanie muzyki wprost przez Google Song Search.

Reklama

Android Authority

Jak to działa w praktyce? Po wydaniu polecenia, aplikacja otwiera pełnoekranowy interfejs z animowaną kulą, która nasłuchuje otoczenia. Jeśli rozpozna utwór, wynik pojawi się w aplikacji Google z możliwością dalszego eksplorowania wykonawcy czy tekstu piosenki. To rozwiązanie nie jest jeszcze tak zintegrowane, jak miało to miejsce w Asystencie, ale i tak oznacza duży krok naprzód względem wcześniejszych ograniczeń Gemini.

Warto dodać, że funkcja dostępna jest obecnie tylko na Androidzie – użytkownicy iOS muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Dla wielu osób może to być jednak przełom, który sprawi, że Shazam przestanie być pierwszym wyborem do rozpoznawania muzyki. Google konsekwentnie rozwija swoje narzędzia, a integracja Song Search z Gemini to kolejny sygnał, że ekosystem usług tej firmy staje się coraz bardziej kompletny i przyjazny użytkownikom.

Źródło: 9to5Google