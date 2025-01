Samsung wskoczył w wehikuł czasu, nie zgadniesz co wraca

Podczas trwających w Stanach Zjednoczonych Ameryki targów CES 2025, Koreański gigant wraz z innymi producentami, chwalą się nowym liniami produktów, które niebawem wejdą na rynek. Na temat samego Samsunga, domniemywa się, że właśnie tam pokażą nowe modele smartfonów Galaxy S. Jednak póki co, wrócili z innej epoki.

Reklama

Zaskakująca technologia nowej linii produktów

Oto Odyssey 3D G90XF, jest to monitor, a "3D" w jego nazwie nie jest przypadkowe. Oto Samsung w 2025 roku pokazał monitor, na którym można bez specjalnych okularów oglądać obraz w technologii 3D. Będzie miał maksymalnie dwadzieścia siedem cali, wyświetlacz 4K i będzie wykorzystywał specjalne obiektywy na zamontowane na przednim panelu do śledzenia wzroku, który pozwoli na dostrzeżenie głębi 3D w monitorach wspieranych technologią sztucznej inteligencji.

Samsung

Żarty żartami, ale ten monitor zmusza do zastanowienia się, czy po prostu ta technologia nie była popularna za szybko i w niewłaściwym czasie? Bowiem mocno przyciąga uwagę to, jak zastosowane zostaną rozwiązania sztucznej inteligencji. Otóż monitor Samsunga ma przerabiać standardowy obraz widoczny w 2D, na treść wyświetlaną w technologii 3D i to wszystko ma się dziać w czasie rzeczywistym.

To akurat robi wrażenie i jakby sięgnąć pamięcią do lat około 2009 roku, można by pomyśleć, że to jest właśnie remedium na problemy obrazów w trójwymiarze z tamtych czasów. Brak treści dostępnej w ogóle oraz w rozsądnej cenie, był strasznym problemem. Do tego co drugi producent korzystał z innych rozwiązań i chociaż Samsung miał już wówczas własne okulary do ich linii telewizorów 3D, to co z tego, skoro były drogie i działały wyłącznie z konkretnym urządzeniem.

Trochę aż łezka się w oku zakręciła dzięki temu ogłoszeniu. Trudno pomyśleć, że to już piętnaście lat od wybuchu popularności filmów w 3D, które dzisiaj już przeszły do lamusa. Kto wie, Samsung również był pionierem składanych telefonów, może i to się okaże mieć jakiś sens?