Samsung Galaxy Ring nie był pierwszy. Inteligentnych pierścionków jest więcej!

Inteligentne pierścionki (pierścienie?) to nowy trend w świecie technologii. Samsung Galaxy Ring budzi dziś emocje, ale nie jest pierwszy. Poznaj najlepsze modele smart ringów na rynku i dowiedz się, co oferują.

Inteligentne urządzenia typu "wearables", takie jak smartwatche i opaski fitness, już dawno stały się naszą codziennością. Świat technologii nie lubi jednak stać w miejscu. I nawet jeśli wydaje nam się, że coś nie jest nam wcale potrzebne, marketerzy i tak będą próbowali nam wcisnąć stare rozwiązania w nowym opakowaniu. W tym przypadku mam oczywiście na myśli inteligentne pierścionki. Samsung Galaxy Ring, choć był jednym z najbardziej oczekiwanych gadżetów tego roku, nie jest pierwszym pierścionkiem z funkcjami smart. Na rynku dostępnych jest kilka innych modeli, które oferują zaawansowane możliwości, łącząc nowoczesną technologię z dyskretnym designem. Oto najciekawsze z nich.

Oura Ring – lider wśród inteligentnych pierścionków

Oura Ring to jeden z najbardziej znanych inteligentnych pierścionków, który zyskał dużą popularność wśród osób dbających o zdrowie. Urządzenie oferuje szczegółowe dane dotyczące snu, tętna, poziomu aktywności, a nawet temperatury ciała. Dzięki temu pozwala na kompleksowe monitorowanie kondycji fizycznej i samopoczucia.

Minimalistyczny design i szeroka gama dostępnych wykończeń sprawiają, że Oura Ring pasuje zarówno do codziennego stroju, jak i bardziej eleganckich okazji. Aplikacja mobilna dostarcza szczegółowe raporty, dzięki czemu użytkownik może podejmować lepsze decyzje dotyczące zdrowia. Co ciekawe, i jednocześnie dość smutne, aby w pełni wykorzystać możliwości pierścionka, dla Oura Ring trzeba wykupić płatną subskrypcję usługi Oura Membership.

Circular Ring – alternatywa z naciskiem na personalizację

Circular Ring to kolejny interesujący smart pierścionek, który wyróżnia się możliwością personalizacji funkcji. Pierścionek śledzi kroki, spalone kalorie, jakość snu i poziom stresu. Dodatkowo przesyła powiadomienia na smartfon. Dotyczą one różnych aspektów zdrowia, które są mierzone przez całą dobę. Circular Ring działa w oparciu o dedykowaną aplikację, która pozwala dostosować sposób prezentowania danych. Jest to świetna opcja dla osób, które chcą korzystać z urządzenia na swoich własnych zasadach.

Go2Sleep – innowacyjne podejście do monitorowania snu

Go2Sleep to pierścionek dedykowany głównie osobom chcącym lepiej monitorować jakość swojego snu. Urządzenie mierzy poziom tlenu we krwi, ruchy ciała oraz regularność oddechu, co pozwala na identyfikację problemów takich jak bezdech senny. Dzięki funkcji analizy snu Go2Sleep jest doskonałym wyborem dla osób zmagających się z problemami zdrowotnymi lub chcących poprawić swoje nawyki związane z odpoczynkiem.

Samsung Galaxy Ring VS. inne pierścionki

Samsung Galaxy Ring zadebiutował na rynku jako jeden z najbardziej zaawansowanych inteligentnych pierścionków, ale czy faktycznie deklasuje konkurencję? Urządzenie przyciąga uwagę zaawansowanymi funkcjami, takimi jak całodobowe monitorowanie zdrowia, analiza snu czy pomiar tętna. Na plus wyróżnia się także integracja z ekosystemem Samsunga – funkcje takie jak sterowanie aparatem smartfona czy możliwość lokalizowania pierścionka przez Samsung Find to ukłon w stronę użytkowników sprzętów tej marki.

Jednak porównując go do innych modeli, takich jak Oura Ring czy Circular Ring, widać, że różnice nie są aż tak znaczące. Oura Ring od lat uchodzi za lidera w śledzeniu jakości snu i codziennego zdrowia, a Circular Ring punktuje możliwością szerokiej personalizacji. Galaxy Ring, choć nowoczesny, ma także swoje ograniczenia – cena jest stosunkowo wysoka, a większość funkcji w pełni rozwija swój potencjał tylko w połączeniu z innymi urządzeniami Samsunga.

Czy Samsung Galaxy Ring to rewolucja? Z pewnością to ciekawy krok w rozwoju inteligentnych pierścionków, ale na tle doświadczonych rywali takich jak Oura, jego przewaga jest bardziej ewolucyjna niż przełomowa. Wybór będzie zależeć od tego, czego szukasz – ekosystemu Samsunga, innowacyjnych funkcji czy optymalnego stosunku jakości do ceny.