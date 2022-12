To będzie nowy hit Netflixa. Różowe lata 90. na nowym zwiastunie

That 70s Show (pl. Różowe lata siedemdziesiąte) były jednym z największych serialii komediowych końca lat 90. Gwiazdorska obsada, dobre żarty, ale przede wszystkim postacie które dało się lubić. Ten zestaw rozkochał w sobie widzów na całym świecie. Teraz marka powraca jako... sequel. I przenosi nas do lat 90. A mimo że cała opowieść skupiać się będzie na zupełnie nowych postaciach (dziecku Erica i Donny — Lei Forman, a także jej paczce przyjaciół), to nie zabraknie tam znanych twarzy.

Wnuczka Kitty i Reda Formanów — Leia — postanawia spędzić lato w Wisconsin. W ich piwnicy pojawia się nowe pokolenie nastolatków.

Różowe lata 90. na Netflix - powróci część znanej obsady

Do serialu powróci część gwiazdorskiej obsady — choć prawdopodobnie bardziej w formie cameo i mrugnięcia okiem dla miłośników marki, niż stałej obsady. Ale wśród powracających znajdziemy takie nazwiska jak Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon czy Wilmer Valderrama. Powróci nawet znany motyw muzyczny, chociaż w odświeżonej - bardziej grunge'owej, aranżacji. Czy może być w muzyce coś bardziej najtisowego? Nie sądzę ;).

Różowe lata 90. na Netflix - premiera już w styczniu

Najnowszy zwiastun pracuje już na kolejne miliony odsłon na YouTube, a wszyscy fani marki mogą odliczać dni do premiery. Pierwszy, dziesięcioodcinkowy sezon, serialu That 90s Show trafi do katalogu Netflixa już 19 stycznia. Myślę że jest na co czekać - i mam cichą nadzieję, że ten powrót będzie równie udany co Pełniejsza Chata, która kilka lat temu podbiła serca widzów!