To będzie następca smartfona od twórcy iPhone'a i ChataGPT

OpenAI, znane z zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, ogłosiło przejęcie firmy sprzętowej io. Transakcja, której wartość szacuje się na blisko 6,5 miliarda dolarów, zakłada włączenie około 55 pracowników io, w tym inżynierów i specjalistów od produkcji, w struktury OpenAI.

Jednocześnie firma projektowa LoveFrom, kierowana przez byłego szefa designu Apple, Jony'ego Ive'a, podejmie się projektowania dla całego OpenAI, włączając w to oprogramowanie. Jony Ive osobiście nie dołączy do OpenAI. Za to Scott Cannon, Evans Hankey i Tang Tan, byli pracownicy Apple i io, znajdą się w zespole OpenAI.

Jony Ive i Sam Altman współpracują

Decyzja o zacieśnieniu współpracy jest wynikiem trwających od dwóch lat rozmów i wspólnych prac Sama Altmana, CEO OpenAI, oraz Jony'ego Ive'a i jego zespołu. Głównym celem nowego projektu jest, jak deklarują strony, "całkowite ponowne wyobrażenie sobie, co to znaczy używać komputera". Inicjatywa ma doprowadzić do stworzenia urządzeń wykraczających poza obecne kategorie smartfonów czy laptopów, które w ocenie twórców projektu są "przestarzałymi produktami" - jak sami je określają.

Jony Ive zaznaczył, że jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe stanowiło przygotowanie do tego przedsięwzięcia. Wskazał również na niedociągnięcia istniejących na rynku produktów sprzętowych AI, takich jak Humane Pin czy Rabbit R1, określając je jako "bardzo słabe produkty", którym brakuje innowacyjnego podejścia do projektowania. Firma io została założona z misją tworzenia urządzeń umożliwiających wykorzystanie AI w kreatywny sposób, a jej połączenie z OpenAI ma pozwolić na ściślejszą współpracę z zespołami badawczymi i inżynieryjnymi w San Francisco.

"To nie będzie konkurent dla iPhone'a". Czy na pewno?

Obecnie trwają prace nad pierwszym urządzeniem, którego prototyp Sam Altman określił jako "najfajniejszy kawałek technologii, jaki świat kiedykolwiek widział". Wprowadzenie tego produktu na rynek planowane jest na 2026 rok. Twórcy zaznaczają, że ich celem nie jest stworzenie bezpośredniego konkurenta dla iPhone'a, a raczej nowej kategorii urządzeń, ale dobrze wiemy, że trudno będzie przekonać miliony osób do posiadania dwóch gadżetów jednocześnie. Ich nowe urządzenie musi w pewnym stopniu zredukować rolę i znaczenie smartfona w naszej codzienności, więc będzie go po prostu zastępować.

Altman porównał tę sytuację do relacji między smartfonami a laptopami, gdzie nowsza technologia nie wyeliminowała całkowicie wcześniejszej, ale czy na rynku będzie miejsce na kolejną kategorię urządzeń? Tablety, choć popularne, nie zdołały stać się tak masowymi gadżetami, jak laptopy czy smartfony. Wśród rozważanych koncepcji produktowych znalazły się urządzenia noszone, takie jak słuchawki, oraz urządzenia wyposażone w kamery, więc to pokazuje wizja OpenAI jest szeroka.