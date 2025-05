Chińskie AI w służbie armii. DeepSeek pomaga projektować maszyny nowej generacji

Pamiętacie jeszcze DeepSeek? Chińska platforma AI szybko zniknęła ze świecznika po ujawnieniu skłonności czatbota do cenzurowania informacji i nie do końca jasnych powiązań z rządem Państwa Środka, ale pomimo złej sławy model dalej się rozwija. Jest tani, wydajny i zdolny do przetwarzania ogromnych zbiorów danych – z tego powodu znalazł się w kręgu zainteresowań chińskich podmiotów lotniczych. Jeden z czołowych inżynierów twierdzi, że DeepSeek jest wykorzystywany do projektowania maszyn bojowych.

DeepSeek w Chinach nie jest zabawką – AI może pozwolić sobie tam na więcej

Komercyjne czatboty, które wykorzystujemy do wyszukiwania informacji czy rozwiązywania prac domowych, to narzędzia wykorzystujące zaawansowane filtry, które nie pozwalają AI wykraczać poza pewne ramy kreatywności – ChatGPT czy Gemini nie zaprojektuje więc broni i nie poda przepisu na bombę. Co innego w państwach niedemokratycznych, takich jak Chiny, gdzie przeznaczenie militarne nie musi być jawne, a ograniczenia nie muszą odpowiadać zachodnim standardom.

Państwowe instytuty badawcze, takie jak Shenyang Aircraft Design Institute, mogą korzystać więc z bardziej sprofilowanej wersji platformy. Przywołałem ten konkretny ośrodek, bo to właśnie jego przedstawiciel – Wang Yongqing – przekazał agencji Chinanews.com, że DeepSeek jest używany do rozwoju zaawansowanych myśliwców bojowych.

DeepSeek wyręcza naukowców pracujących przy myśliwcach nowej generacji

Szybko przeszliśmy do momentu, gdy AI, które jeszcze trzy lata temu miało problemy z rozwiązywaniem zadań maturalnych, stało się ważnym narzędziem inżynierów sektora militarnego. Chińczycy niewątpliwie AI się nie obawiają i są jednym z nielicznych krajów, które do korzystania ze sztucznej inteligencji zachęcają nie tylko szarych obywateli, ale też rządowych oficjeli. DeepSeek znalazł zastosowanie w sektorze lotniczym, a konkretniej przy wspomaganiu badań i rozwoju nad myśliwcami nowej generacji. Wspomniany Wang Yongqing przekazał chińskim mediom, że AI analizuje i rozwiązuje złożone problemy praktyczne, napotykane w trakcie prac rozwojowych.

Z uwagi na to, że DeepSeek bardzo dobrze radzi sobie z dużymi zbiorami danych, wspomaga zespoły projektowe w zadaniach stricte przeglądowych, dzięki czemu badacze mogą skupić się na kluczowych pracach. Wang Yongqing wspomniał także, że Chiny koncentrują się obecnie na rozwoju myśliwców J-35, czyli stosunkowo nowych maszyn o cechach stealth, przypominających pod pewnymi względami amerykański F-22 Raptor. DeepSeek może pomagać w pracach nad wielozadaniową wersją myśliwca, przeznaczoną zarówno dla lotnictwa, jak i marynarki.

„Technologia ta już teraz wykazuje obiecujący potencjał zastosowania, dostarczając nowych pomysłów i podejść do przyszłych badań i rozwoju w dziedzinie lotnictwa” – Wang Yongqing

Sektor obronny dołącza więc do szerokiego grona chińskich państwowych przedsiębiorstw, które także wykorzystują DeepSeek do optymalizacji zadań – szkolnictwa, opieki zdrowotnej, administracji i logistyki.

