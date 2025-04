Koniec nudnych wideo. Zero wysiłku i świetne efekty dla każdego

To, co dotychczas wymagało zaawansowanych umiejętności operatorskich, skomplikowanego oprogramowania i często znacznych nakładów czasu oraz finansów, teraz staje się dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Interfejs Gemini Advanced, jak każdej innej podobnej usługi, sprawia, że proces tworzenia filmów jest zaskakująco prosty i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy opisać wymarzoną scenę, krótki zarys fabuły czy unikalną koncepcję wizualną, a zaawansowane algorytmy AI przekształcą te słowa w 8-sekundowy klip wideo o rozdzielczości 720p, zapisany w popularnym formacie MP4.

Reklama

Gemini Veo 2 - generowanie wideo od Google

W odróżnieniu od wcześniejszych rozwiązań, Veo 2 ma wykazywać znacznie lepsze zrozumienie praw fizyki i dynamiki ruchu ludzkiego. Dzięki temu generowane sceny mają charakteryzować się płynnością animacji postaci, realistycznymi interakcjami obiektów oraz imponującym poziomem szczegółowości grafiki, niezależnie od wybranego stylu wizualnego czy tematyki. Jak tłumaczy Google: to nie tylko generowanie obrazów w sekwencji, to tworzenie spójnych, wiarygodnych wizualnie mikro-narracji.

Proces generowania filmu w Gemini Advanced jest maksymalnie uproszczony. Po wybraniu modelu Veo 2 z dostępnego menu, użytkownik wprowadza tekstowy prompt opisujący pożądaną scenę. Im bardziej szczegółowy i precyzyjny opis, tym większa kontrola nad ostatecznym efektem. Możemy eksperymentować z różnymi ujęciami, perspektywami, stylami artystycznymi i nastrojami, a Gemini Advanced zinterpretuje nasze intencje, tworząc unikalny klip wideo. Choć na obecnym etapie funkcja ogranicza się do generowania 8-sekundowych filmów na podstawie tekstu, Google zapowiada dalszy rozwój tej technologii, co w przyszłości otworzy drogę do tworzenia dłuższych i bardziej złożonych form wideo.

Geminie Advanced i Veo 2 - co potrafią?

Gemini Advanced integruje się z popularnymi platformami społecznościowymi i narzędziami komunikacji, umożliwiając szybkie dzielenie się swoimi kreatywnymi wytworami. Na urządzeniach mobilnych wystarczy jedno dotknięcie ekranu, aby przesłać krótkie wideo na platformy takie jak TikTok czy YouTube Shorts, co z pewnością będzie przydatne do twórców aktywnych na tych platformach. W przeglądarce internetowej użytkownicy mają możliwość pobrania pliku wideo lub wygenerowania publicznego linku. Google podkreśla, że firma przykłada ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa. Podjęto szereg działań mających na celu zapobieganie tworzeniu materiałów naruszających obowiązujące zasady. Wszystkie filmy wygenerowane przez Veo 2 są oznaczane unikalnym cyfrowym znakiem wodnym SynthID, który w sposób transparentny informuje o ich pochodzeniu.

Wprowadzenie tej funkcji jest stopniowe i obejmuje subskrybentów Gemini Advanced na całym świecie, zarówno w przeglądarce internetowej, jak i na urządzeniach mobilnych. Proces wdrażania rozpoczął się i potrwa kilka najbliższych tygodni, a funkcja będzie dostępna we wszystkich językach obsługiwanych przez Gemini. Naturalnie, do korzystania z tej nowości nie jest wymagane żadne specjalistyczne oprogramowanie, zaawansowany sprzęt ani wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu wideo. Dla użytkowników aplikacji Gemini oraz eksperymentalnego projektu Google Labs o nazwie Whisk, generowanie filmów jest dostępne w ramach pakietu Google One AI Premium.