Zdjęcia zaczną żyć. Jedno kliknięcie i dzieje się magia

Podczas konferencji MAX London 2025 Adobe zaprezentowało nową, ujednoliconą wersję aplikacji Firefly, integrującą narzędzia AI do generowania obrazów, wideo, audio i wektorów. Kluczową nowością są udoskonalone modele generatywne AI: Firefly Image Model 4 i Firefly Image Model 4 Ultra. Pierwszy oferuje szybkie i efektywne generowanie wysokiej jakości obrazów do codziennych potrzeb kreatywnych. Drugi dedykowany jest projektom wymagającym najwyższego poziomu realizmu i szczegółowości, mający doskonale radzić sobie z fotorealistycznymi scenami i portretami. Oba modele charakteryzują się lepszą wiernością promptów i precyzją w renderowaniu ludzi, zwierząt oraz architektury.

"Ożywiaj" zdjęcia generując wideo z tekstu

Rewolucją nazywany jest jest Firefly Video Model, umożliwiający generowanie wideo w jakości 1080p na podstawie tekstu lub obrazów, z zaawansowaną kontrolą ustawień kamery. Ulepszona wersja beta oferuje większy fotorealizm, lepsze renderowanie tekstu i krajobrazów, a także płynniejsze efekty wizualne i przejścia. Umożliwia tworzenie do 5-sekundowych klipów, przejść między różnymi mediami oraz generowanie wideo na podstawie klatek początkowych i końcowych. Użytkownicy Firefly Premium mają do niego nieograniczony dostęp. Adobe wprowadza także Firefly Bulk Create, narzędzie AI do masowej przeróbki zdjęć i ilustracji. Automatyzuje zadania takie jak zmiana rozmiaru czy koloru, a także generatywne czyszczenie i wypełnianie wielu grafik za pomocą jednego kliknięcia, upraszczając powtarzalne czynności.

Nowa funkcja generowania wideo z tekstu lub obrazów otwiera drzwi do tworzenia krótkich, dynamicznych klipów, które mogą sprawiać wrażenie "ożywienia" statycznych fotografii. Wyobraźmy sobie zdjęcie krajobrazu, które za sprawą Firefly Video Model przekształca się w krótki film ukazujący subtelny ruch chmur czy falowanie wody. Podobnie portret może zyskać "życie" poprzez dodanie delikatnego ruchu włosów czy subtelnej zmiany wyrazu twarzy. Chociaż generowane klipy trwają do pięciu sekund, to właśnie ta krótka forma ruchu może nadać statycznym obrazom nową dynamikę i sprawić wrażenie, jakby "ożyły" za sprawą jednego polecenia i możliwości generatywnej AI.

Nadchodzi aplikacja Adobe Firefly

Wkrótce dostępna będzie także mobilna aplikacja Firefly na iOS i Android, umożliwiająca generowanie obrazów i wideo w dowolnym miejscu. Ma oferować profesjonalną jakość i komercyjnie bezpieczne tworzenie treści z zaawansowanymi kontrolkami i integracją z Creative Cloud, idealne do szybkiego szkicowania pomysłów. Jednocześnie Adobe otwiera się na współpracę z zewnętrznymi dostawcami modeli AI, takimi jak OpenAI i Google, a w przyszłości także innymi firmami. Użytkownicy zyskają możliwość korzystania z różnych modeli w aplikacji Firefly, co zwiększy elastyczność i pozwoli na porównywanie wyników w fazie koncepcyjnej. Przełączanie między modelami ma być proste i transparentne. Nowy moduł Text to Vector umożliwia szybkie generowanie edytowalnych grafik wektorowych (ikon, wzorów) na podstawie opisów tekstowych, przyspieszając proces projektowania. Z kolei Firefly Boards to nowa funkcja w wersji webowej, będąca wieloosobowym obszarem roboczym do generatywnego rozwoju koncepcji, ułatwiająca współpracę przy tworzeniu moodboardów i storyboardów.

Firefly jest zintegrowany z aplikacjami Creative Cloud, takimi jak Photoshop Web i Premiere Pro, co docelowo ma usprawnić pracę wewnątrz programów. Dostępna będzie historia wygenerowanych treści. Narzędzia Firefly są dostępne w ramach płatnej subskrypcji, z planem Firefly Standard za około 49 zł miesięcznie. Użytkownicy Firefly Premium mają nieograniczony dostęp do Firefly Video Model.

Adobe przypomina, że firma przywiązuje dużą wagę do kwestii komercyjnego bezpieczeństwa swoich modeli Firefly. Są one trenowane na licencjonowanych treściach z Adobe Stock, domenach publicznych oraz etycznie pozyskanych zbiorach danych. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z modeli dostarczanych przez zewnętrzne firmy może wiązać się z odmienną polityką dotyczącą praw własności intelektualnej. Dla zapewnienia transparentności, wszystkie treści generowane przez AI w ramach platformy Firefly będą posiadały Content Credentials, dostarczające informacji o użytym modelu.