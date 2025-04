Oblivion powraca. Premierę remastera zdradził support Xboksa

Choć plotki o odświeżonej wersji kultowej gry The Elder Scrolls IV: Oblivion krążyły w sieci od miesięcy, dopiero w ostatnich dniach fani otrzymali niemal pewne potwierdzenie istnienia projektu. Najpierw na stronie internetowej studia Virtuos pojawiły się zrzuty ekranu z gry, a teraz kolejny przeciek dostarczył... oficjalny profil Xbox Support.

Reklama

Xbox przypadkiem ujawnia datę premiery Obliviona

Użytkownik serwisu X o pseudonimie Raven zapytał konto pomocy technicznej Xbox, czy Oblivion Remastered będzie dostępny w chmurze. Odpowiedź, która padła, zaskoczyła wszystkich: „Gra ma zostać wydana 21 kwietnia 2025 roku i będzie tytułem dostępnym w dniu premiery w ramach Xbox Game Pass” – napisał przedstawiciel wsparcia.

Choć część internautów początkowo uznała, że odpowiedź mogła być generowana przez sztuczną inteligencję, wskazuje się, że czas oczekiwania na odpowiedź sugeruje, iż pisał ją rzeczywisty pracownik pomocy technicznej. Sam Microsoft nie potwierdził dotąd istnienia gry, ani jej daty premiery.

Bethesda / Virtuos

Zrzuty ekranu udostępnione wcześniej przez studio Virtuos sugerują, że mamy do czynienia z czymś więcej niż klasycznym „remasterem” – czyli jedynie podbiciem rozdzielczości i odblokowaniem liczby klatek. Takie opcje są już zresztą dostępne dla posiadaczy oryginalnej wersji Oblivion na konsolach Xbox Series X/S. Tymczasem to, co widać na obrazkach, to gruntownie przebudowana gra – z nową oprawą graficzną, zmienionym oświetleniem i teksturami wyraźnie dostosowanymi do dzisiejszych standardów.

Niektórzy komentatorzy wskazują, że branding jako „remaster” może być decyzją czysto marketingową, mającą na celu mniejsze oczekiwania lub obniżenie ceny. Faktyczne zaangażowanie w projekt może jednak świadczyć o niemal pełnoprawnym remake’u, podobnym do niedawnych odświeżeń Dead Space czy Resident Evil 4.

Grafika: Bethesda / Virtuos