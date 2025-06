Wraca jedna z najlepszych serii filmów. Nowa część to niespodzianka

Ballerina

Film osadzony w uniwersum Johna Wicka, rozgrywający się pomiędzy wydarzeniami z trzeciej i czwartej części głównej serii. Główną bohaterką jest Eve Macarro, młoda kobieta wychowana przez tajemniczą organizację Ruska Roma, która specjalizuje się w szkoleniu zarówno baletnic, jak i zabójczyń. Jako dziecko Eve straciła ojca, który został zamordowany, a jej młodsza siostra została porwana. Przepełniona żądzą zemsty i gniewem, Eve trafia pod opiekę Ruskiej Romy, gdzie rozwija zarówno swoje umiejętności taneczne, jak i zabójcze. W dorosłym życiu wyrusza na niebezpieczną misję, by odnaleźć sprawców tragedii i wymierzyć im sprawiedliwość. W trakcie swojej podróży Eve korzysta z pomocy mentorów i sprzymierzeńców, a także staje naprzeciw potężnym przeciwnikom, w tym Kanclerzowi, który przewodzi miasteczku i jest głównym antagonistą filmu. W tle pojawiają się znane postacie z uniwersum Johna Wicka, takie jak Winston, Charon czy sam John Wick.

W kinach od 6 czerwca

Fenicki układ

Najnowszy film Wesa Andersona, zrealizowany na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Romanem Coppolą. Akcja rozgrywa się w 1950 roku i skupia się na losach Anatole’a „Zsa-zsy” Kordy – enigmatycznego przemysłowca, jednego z najbogatszych ludzi w Europie, który staje się celem kolejnych zamachów na swoje życie. Jego bezwzględne i skomplikowane praktyki biznesowe uczyniły go wrogiem nie tylko konkurencji, ale i rządów na całym świecie. W obliczu narastających zagrożeń i realizacji kluczowego projektu infrastrukturalnego, Korda postanawia przekazać rodzinny biznes swojej dwudziestoletniej córce Liesl, która do tej pory była zakonnicą.

W kinach od 6 czerwca

Mistrz kija

Komediowy serial sportowy, którego głównym bohaterem jest Pryce Cahill, były zawodowy golfista. Jego obiecującą karierę przerwało załamanie nerwowe na polu golfowym dwadzieścia lat temu. Po latach niepowodzeń – rozwodzie i utracie pracy w sklepie sportowym – Pryce postanawia odmienić swoje życie. Stawia wszystko na jedną kartę i zostaje mentorem dla 17-letniego, utalentowanego, ale zbuntowanego Santiego Wheelera. Wspólna droga tej nietypowej pary prowadzi przez świat golfa, ukazany z nowej, ciepłej i pełnej humoru perspektywy.

Od 4 czerwca na Apple TV+

SkyMed 3. sezon

Nowy sezon serialu SkyMed rozpoczyna się bezpośrednio po dramatycznych wydarzeniach z finału poprzedniej serii. Zgrany zespół pilotów i pielęgniarek lotniczego pogotowia ratunkowego w północnej Kanadzie mierzy się z konsekwencjami szokującego wypadku jednego z członków ekipy, co wystawia ich relacje na ciężką próbę. Do zespołu dołączają nowe osoby, co wprowadza dodatkowe napięcia i zmusza wszystkich do jeszcze większej współpracy podczas coraz bardziej niebezpiecznych misji ratunkowych w trudnych, odludnych warunkach.

Od 6 czerwca na SkyShowtime

Odcienie prawdy



Hiszpański thriller psychologiczny, którego akcja koncentruje się wokół charyzmatycznego psychiatry. Lekarz ten znany jest z autorskiej, wyjątkowo skutecznej metody leczenia najtrudniejszych przypadków. W ramach nietypowej terapii zabiera szóstkę swoich pacjentów do odległej winnicy, gdzie zamierza pomóc im zmierzyć się z traumami i przełamać wewnętrzne bariery.Podczas pobytu w winnicy dochodzi do niecodziennej degustacji, która staje się początkiem serii dramatycznych i nieprzewidzianych wydarzeń. Sytuacja szybko się komplikuje, a na miejscu pojawia się policja.

Ginny & Georgia 3. sezon

Trzeci sezon serialu Ginny & Georgia rozpoczyna się bezpośrednio po finale drugiej serii, w którym Georgia Miller zostaje aresztowana za morderstwo podczas własnego ślubu. Jej zatrzymanie burzy marzenia o szczęśliwym zakończeniu i stawia rodzinę Millerów w centrum uwagi całego miasteczka. Georgia musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów oraz procesem sądowym, a jej relacje z dziećmi – Ginny i Austinem – zostają wystawione na ciężką próbę. Ginny, zmagając się z własnymi problemami dorastania, staje przed wyborem, czy nadal chce być lojalna wobec matki, gdy świat zwraca się przeciwko nim. W tle rozwijają się także wątki miłosne, zwłaszcza relacja Ginny z Marcusem, oraz nowe wyzwania dla pozostałych mieszkańców Wellsbury.

Od 6 czerwca na SkyShowtime