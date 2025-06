„Stranger Things” żegna się z widzami. Zrobi to z przytupem

„Stranger Things” to serial stworzony przez braci Duffer dla platformy Netflix, łączący elementy horroru, science fiction, dramatu i przygody. Akcja rozgrywa się w latach 80. w fikcyjnym miasteczku Hawkins w stanie Indiana, gdzie zniknięcie dwunastoletniego Willa Byersa zapoczątkowuje serię tajemniczych zdarzeń związanych z nadprzyrodzonymi siłami i tajnymi eksperymentami rządowymi. W centrum wydarzeń znajduje się grupa przyjaciół Willa oraz tajemnicza dziewczynka o nadprzyrodzonych zdolnościach. Jedenastka i jej grupa przyjaciół wspólnie próbują rozwikłać zagadkę zniknięcia i stawić czoła zagrożeniom z alternatywnego wymiaru. Serial debiutujący już w 2016 r. przykuł uwagę widzów z całego świata i stał się prawdziwym fenomenem. Nic jednak nie trwa wiecznie i właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy ostatecznie pożegnamy się z miasteczkiem Hawkins i jego mieszkańcami. Netflix zdradza szczegóły związane z premierą piątego sezonu, który będzie ostatnim.

Czego możemy się spodziewać w nowych odcinkach? Netflix zdradza pierwsze konkrety na temat ostatniego sezonu:

Jesień 1987 roku. Hawkins jest rozdarte przez otwarcie Szczelin, a nasi bohaterowie łączy jeden cel: znaleźć i zabić Vecnę. Ale on zniknął – nie wiadomo, gdzie się znajduje i jakie ma plany. Misję komplikuje fakt, że rząd objął miasto wojskową kwarantanną i zintensyfikował poszukiwania Jedenastki, zmuszając ją do ponownego ukrycia się. W miarę zbliżania się rocznicy zniknięcia Willa, narasta znajomy, przytłaczający strach. Zbliża się ostateczna bitwa, a wraz z nią mrok potężniejszy i bardziej śmiercionośny niż wszystko, z czym dotychczas mieli do czynienia. Aby zakończyć ten koszmar, będą potrzebowali wszystkich – całej drużyny – po raz ostatni.