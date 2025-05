Na to czekają wszyscy fani hitu HBO. Nadchodzi wielka premiera

Mountainhead od twórcy Sukcesji. Gdy miliarderzy stają w obliczu kryzysu

Już 1 czerwca na Max zadebiutuje "Mountainhead" – najnowsze dzieło Jessego Armstronga, twórcy kultowego "Sukcesji". Produkcja HBO Original zabierze nas w świat potężnych finansistów, ukazując grupę zaprzyjaźnionych miliarderów, którzy muszą zmierzyć się z globalnym kryzysem. Armstrong słynie z mistrzowskiego portretowania elit, ich skomplikowanych relacji i moralnych dylematów. Możemy więc spodziewać się inteligentnego, wielowymiarowego dramatu, pełnego ostrych dialogów i zaskakujących zwrotów akcji, który z pewnością sprowokuje do refleksji nad współczesnym światem i rolą najbogatszych w obliczu globalnych wyzwań.

Klasyki i nowości na Max

Czerwiec to również dobry czas dla fanów klasycznych gangsterów i kultowych postaci. W nadchodzącym miesiącu na platformie Max pojawi się długo wyczekiwany kinowy hit "The Alto Knights" z Robertem De Niro w roli głównej. Legendarny aktor wcieli się w jednego z dwóch prominentnych nowojorskich gangsterów, Franka Costello, którzy niegdyś byli najlepszymi przyjaciółmi, a teraz toczą bezpardonową walkę o kontrolę nad ulicami miasta. To opowieść o lojalności, zdradzie i bezwzględnej walce o władzę, która z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom kryminalnych dramatów. Max przedstawi też widzom "Chespirito: Chcąc nie chcąc" - serial biograficzny Max Original, który przeniesie nas w świat Roberto Gómeza Bolañosa – ukochanego meksykańskiego idola, znanego szerzej jako "Chespirito". To podróż przez życie i karierę artysty, którego twórczość bawiła i inspirowała miliony na całym świecie.

Platforma doda też film "Warcraft: Początek", który przeniesie nas do epickiego konfliktu dwóch przeciwstawnych światów, gdzie o losie wszystkich zadecyduje zderzenie przymierza ludzi i sił Orków. To fajna propozycja dla fanów kultowej gry, ale i dla każdego, kto ceni sobie widowiskowe bitwy i rozbudowane uniwersum fantasy. Nie zabraknie również superbohaterskich emocji – do biblioteki Max trafią dwa filmy z serii o Człowieku-Pająku: "Spider-Man: Homecoming" oraz "Spider-Man: Daleko od domu". To idealna okazja, by ponownie śledzić losy Petera Parkera, który pod okiem Tony'ego Starka stawia czoła nowym wyzwaniom i niebezpieczeństwom, ucząc się odpowiedzialności związanej z byciem bohaterem. Na koniec, dla tych, którzy cenią sobie mroczny humor i nietuzinkowe charaktery, Max przygotował powrót "Rodziny Addamsów" oraz "Rodziny Addamsów 2". Te animowane hity to gwarancja doskonałej zabawy i przypomnienie, że normalność to pojęcie względne, a prawdziwe szczęście często tkwi w byciu sobą, niezależnie od konwenansów.

Dzień Dziecka na Max: Smoki, pandy i budowniczy marzeń

Wśród nowości dla dzieci znajdziemy takie perełki jak "Księga smoków", która pozwoli zgłębić sekrety tych mitycznych stworzeń, czy "Prezent nocnej furii" – kontynuację przygód ulubionych bohaterów. Nie zabraknie również "Legendy o Smoku Gnatochrupie" oraz premierowych odcinków "LEGO DREAMZzz III", gdzie grupa przyjaciół wkracza do Świata Snów, by stawić czoła koszmarom. Fani walecznych pand będą zachwyceni powrotem filmów z serii "Kung Fu Panda", w tym "Kung Fu Panda: Sekrety Potężnej Piątki" i "Kung Fu Panda: Sekrety mistrzów".

Oprócz wymienionych hitów, czerwiec na Max przyniesie szereg innych intrygujących tytułów. Miłośnicy klasyki docenią obecność "Dirty Dancing", a fani dramatu z elementami sportu znajdą coś dla siebie w "Dražen", opowiadającym historię chorwackiej legendy koszykówki. Nie zabraknie również ambitnych produkcji dokumentalnych, takich jak „Tajniacy w akcji”, ukazujących pracę funkcjonariuszy pod przykrywką, czy "Super Sara", fascynujące spojrzenie na życie ikony Hollywood, Sary Montiel. Oferta filmowa zostanie wzbogacona również o takie produkcje jak "Foxcatcher", nominowany do Oscarów, czy "Aviator" z Leonardem DiCaprio.

HBO Max czerwiec 2025 lista premier - wszystkie nowości

1 czerwca Księga smoków Dirty Dancing Prezent nocnej furii Kung Fu Panda: Sekrety Potężnej Piątki Kung Fu Panda: Sekrety mistrzów Legenda o Smoku Gnatochrupie Życie i miłość Mountainhead Tom Daley 1.6 Seconds Co zostaje

2 czerwca Wiza na miłość: dalsze losy II, odc. 12 LEGO DREAMZzz III, odc. 1-10 Krematorium

3 czerwca Morze złota XVIII, odc. 1 Jay i Pamela, odc. 1

4 czerwca Tajniacy w akcji, odc. 1-6

5 czerwca Chespirito: Chcąc nie chcąc, odc. 1 Dražen Nastoletnia miłość

6 czerwca Foxcatcher W blasku ekranu Mamifera Sekretarka Simona kossak Aviator Człowiek magnes Warcraft The Alto Knights

7 czerwca Rodzina Addamsów Rodzina Addamsów 2

10 czerwca Królik Bugs: Nowe konstrukcje II, odc 2-6

11 czerwca Operacja Camarón

12 czerwca Polne drogi mają smak soli Ostatnie zanurzenie

13 czerwca Super Sara, odc. 1 Belfast Królewna Śnieżka i Łowca Spider-Man: Daleko od domu Spider-man: Homecoming Obóz wspomnień Łowca i Królowa Lodu Wojna o jutro Poprzez skały i chmury Las



