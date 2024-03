To będzie fenomenalny finał uwielbianego serialu! Powróci uwielbiany aktor

"Młody Sheldon" nieuchronnie zmierza ku końcowi. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, emitowany właśnie sezon jest ostatnim — i na otarcie łez już oficjalnie mówi się o tym, że powstanie kolejny spin-off "Teorii wielkiego podrywu". Tym razem skupiać się on będzie na postaci George'a i Mandy. Choć o przyszłości tej pary wiadomo dość sporo z "Teorii wielkiego podrywu", ich perypetie mogą być ciekawe do obserwowania. Wiele jednak zależy od tego, jak twórcy rozegrają ich wątki. Historia telewizji zna przypadki, gdzie pewniaki (m.in. "Joey" — spin-off o bohaterze uwielbianej postaci z "Przyjaciół") nie utrzymały się specjalnie długo na wizji.

Nie zmienia to jednak faktu, że na wielkie zakończenie "Młodego Sheldona" ekipa przygotowuje nie lada niespodziankę. Powrócą bowiem aktorzy z głównej serii: Jim Parsons (Sheldon Cooper) oraz Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler).

Jim Parsons raz jeszcze wcieli się w kultową postać. Sheldona Coopera zobaczymy w wielkim finale "Młodego Sheldona"!

To powrót o który wielu widzów prosiło od dawna, a teraz nareszcie ma się ziścić. Jim Parsons w oczach wielu widzów już na zawsze pozostanie Sheldonem Cooperem. To właśnie ta postać przysporzyła mu ogrom popularności. I choć przez cały czas trwania serii jest on niejako z nami (pełni on tam rolę narratora), to nie możemy faktycznie zobaczyć go na ekranie.

Aktor w rozmowie z ET Online zdradził jednak kulisy związane z powrót na plan i... okazuje się, że nie było to takie proste, jak się tego spodziewał. Ani dla niego, ani dla jego partnerki.

"Skończyliśmy nasze pierwsze czytanie, nie nagrywaliśmy go. Po prostu weszliśmy i rozejrzeliśmy się po planie, a Mayim przybiła gwoździa, gdy wróciła i powiedziała: "Myślałam, że będę czuła się o wiele pewniej niż teraz". Odpowiedziałem: "Ja też" - przyznał Parsons. "Naprawdę myślałem, że to będzie jak zakładanie pary starych butów i ostatecznie tak się stało, ale nie przez jakąś godzinę. I pomyślałem: "Czy nadal wiem, jak tak mówić?" To było dziwne".

Wielkie powroty mogą przyćmić ostatnie niezadowolenie widzów

Wielki finał zbliża się nieuchronnie. Trochę przykro, trochę... już najwyższy czas. Kilka dni temu dość głośno zrobiło się o kontrowersjach związanych z niezadowoleniem widzów, którzy byli rozeźleni kreatywnym ograniem przez twórców pewnego serialowego wątku (zobacz: Fani popularnego serialu nie kryją rozczarowania: „wielki żart z widzów”). Nie zmienia to faktu, że serialowi udało się trzyma wysoki poziom przez wszystkich siedem sezonów i wielu widzów będzie tęsknić. Dlatego takie zakończenie serialu z pompą jest czymś, co bez wątpienia ucieszy nawet tych, którzy ostatnio poczuli się mocno rozczarowani zagraniami twórców.

