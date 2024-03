Mecz Igi Świątek za darmo na YouTube. Już w ten piątek

Mecz Igi Świątek za darmo na YouTube

Prawa do transmisji rozgrywek cyklu WTA w Polsce ma Canal+, a dzięki świetnej postawie Igi Świątek, która jest numerem 1 w damskich rozgrywkach, cieszą się one ogromną popularnością. Niestety jedyną opcją śledzenia meczów Igi jest wykupienie dostępu do kanałów Canal+, czy to na platformie online, satelitarnej lub kablowej. Na szczęście od czasu do czasu mecze udostępniane są w otwartych kanałach. Tak było ze spotkanie w 2. rundzie w Indian Wells, w którym Iga zmierzyła się z Danielle Collins i podobnie będzie podczas turnieju w Miami. Nasza tenisistka jako rozstawiona z numerem 1, w pierwszej rundzie miała wolny las i rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Swój mecz rozegra zatem w piątek, godzina spotkania nie jest jeszcze znana.

Znana jest natomiast już jej rywalka. Istniała szansa, że zobaczymy polski mecz, bo rywalką Igi jest zwyciężczyni meczu pomiędzy Magdaleną Fręch oraz Camilą Giorgi. Niestety w dzisiejszym pojedynku górą okazała się Włoszka, która będzie rywalką Igi w piątkowym spotkaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że powinien to być bardzo ciekawy mecz. Canal+ planuje przeprowadzić transmisję na swoim kanale na YouTube, a będziecie mogli go śledzić pod poniższym linkiem. Już dzisiaj można sobie ustawić przypomnienie, które zostanie wysłane jak transmisja się rozpocznie.

Iga Świątek jest obecnie w komfortowej sytuacji jeśli chodzi o ranking WTA. Zajmuje w nim pierwsze miejsce z ogromną przewagą nad kolejnymi rywalkami i nic nie zapowiada aby miała je stracić w najbliższych tygodniach. Tym bardziej, że od kwietnia tenisowa rywalizacja przeniesie się na korty ceglane, które jak wiemy najbardziej odpowiadają naszej tenisistce. To właśnie na tej nawierzchni trzykrotnie już wygrywała wielkoszlemowy turniej Roland Garros we Francji, a w tym roku na tych samych kortach zmierzy się również w rywalizacji o medal olimpijski. Warto zatem z pewnością śledzić jej osiągnięcia i aktualną formę :-).