Jakiego Netfliksa chcą Polacy? Ankieta nie pozostawia wątpliwości

Co do popularności Netfliksa w Polsce, nikt nie ma żadnych wątpliwości,- najchętniej sięgamy po tę platformę każdego miesiąca, dalej jest jak na razie przepaść.

Najpopularniejszy serwis VOD w Polsce

Według danych Mediapanel za luty tego roku, ze strony www i aplikacji Netflix korzystało aż 10 mln RU, to już co trzeci internauta w Polsce. Co więcej, średni czas spędzony na Netfliksie to ponad 5,5 godziny,- również najwięcej spośród wszystkich filmowych serwisów streamingowych.



Biorąc pod uwagę, że już 70% widzów internetowych w Polsce (widz internetowy to osoba, która przynajmniej czasem ogląda w sieci lub pobiera z internetu filmy, seriale i inne dłuższe programy) zdarza się płacić za dostęp do któregoś z serwisów streamingowych, z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie Netflix.

W jakiej formie najczęściej opłacamy serwisy VOD? Okazuje się, że akurat tu niewiele zmieniło się na przestrzeni dwóch lat. Podobnie jak w 2022 roku najczęściej wybieramy miesięczną subskrypcję, aczkolwiek zwiększył się nieco odsetek opłacających z góry na cały rok - z 18% do 22%. Z kolei zmalał w podobnej skali odsetek wskazań w przypadku wyboru innych form opłacania dostępu.



Opisane preferencje są efektem rozwijanych w Polsce przez serwisy streamingowe modeli biznesowych. Znakomita część marek działa dziś nad Wisłą w modelu SVOD, oferując widzom dostęp do programów w ramach płatnej subskrypcji. Królem tego segmentu pozostaje Netflix, marka pierwszego wyboru i... ostatnia, z jakiej by zrezygnowali.

Netflix to nie tylko serwis streamingowy pierwszego wyboru, jak pokazują dane Megapanelu, ale i ostatni serwis, z którego byśmy zrezygnowali aby nie subskrybować więcej niż jednego serwisu. Tu znowu jest przepaść nad pozostałymi propozycjami na rynku. Najłatwiej byłoby nam zrezygnować z subskrypcji Canal+ Online.



Dziwi mnie tu przedostatnia pozycja w postaci Amazon Prime Video, za który to rocznie, a nie miesięcznie płacimy niespełna 50 zł. Osobiście więcej treści przez ten cały rok trafia do mnie z tego serwisu niż z Netfliksa.

Współdzielenie kont w serwisach VOD

Przechodzimy do ciekawostki, bo najwyraźniej blokada współdzielenia kont na Netfliksie odnosi w Polsce skutek. Jeszcze w 2022 roku niemal połowa osób współdzieliła konto w tym serwisie ze znajomymi czy z rodziną (szkoda, że nie rozgraniczono tego w tym pytaniu), a aktualnie jest to już tylko 36%. Naturalnie rośnie więc liczba osób, które samodzielnie opłacają dostęp - z 45% do 57%.



Tańsza subskrypcja Netflix w zamian za wyświetlanie reklam

Zaskakujące są też odpowiedzi, co do reklam w najpopularniejszym serwisie Netflix. Okazuje się, że niemal połowa badanych w przypadku udostępnienia tańszego pakietu subskrypcji z reklamami, wybrałoby właśnie jego w miejsce droższego bez reklam.



Badanie VideoTrack 8 agencja Wavemaker realizowała na przełomie stycznia i lutego 2024 r. na próbie 1621 widzów internetowych w wieku 16+.

