Tłumacz Google może się zwijać. To urządzenie mówi w wielu językach Twoim głosem

Vasco Translator Q1, zaprezentowany na targach CES 2025, to najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt od polskiej firmy. Urządzenie wprowadza innowacyjne funkcje, które mają potencjał zrewolucjonizować rynek tłumaczy elektronicznych. Jedną z najbardziej interesujących cech jest możliwość klonowania głosu użytkownika (Vasco My Voice), co pozwala na stworzenie cyfrowej wersji własnego głosu, używanej w ponad 70 językach. Dzięki temu tłumaczenie staje się bardziej naturalne, gdyż urządzenie mówi głosem właściciela. Vasco Translator Q1 oferuje też możliwość wyboru płci lektora, co zwiększa personalizację doświadczenia użytkownika.

Oprócz tłumaczenia w czasie rzeczywistym, urządzenie obsługuje również tłumaczenie rozmów telefonicznych w ponad 50 językach dzięki funkcji Call Translator. Umożliwia to prowadzenie rozmów bez konieczności korzystania z telefonu, ponieważ translator ma wbudowaną kartę SIM zapewniającą dostęp do internetu w niemal 200 krajach. Urządzenie wspiera także tryb bezdotykowej rozmowy, co ułatwia naturalną komunikację bez potrzeby ręcznego uruchamiania funkcji tłumaczenia. Vasco Translator Q1 zachowuje wszystkie funkcje swoich poprzedników, oferując tłumaczenia głosowe, tekstowe oraz zdjęciowe w ponad 110 językach.

Vasco ułatwia komunikację w językach obcych. Mogą być lepsze niż Google Translate

Na targach CES Polacy zaprezentowali także gotowe słuchawki Vasco Translator E1, o których pisaliśmy w zeszłym miesiącu. Oferują one obsługę 51 języków w połączeniu z dedykowaną aplikacją mobilną Vasco Connect, a po połączeniu ich z Vasco Translator V4 liczba ta wzrasta do 64. Słuchawki charakteryzują się trybem tłumaczenia bezdotykowego, co zapewnia użytkownikom wyjątkową swobodę podczas rozmów. Vasco Translator E1 to rozwiązanie, które zdaniem producenta redefiniuje rozmowy grupowe w środowiskach wielojęzycznych.

Vasco Translator Q1 do sprzedaży trafi dopiero w drugim kwartale 2025 roku i bliżej premiery poznamy więcej szczegółów, w tym cennik. Słuchawki Vasco Translator E1 są już dostępne do kupienia i w oficjalnym sklepie Vasco Electronics kosztują 1849 zł.