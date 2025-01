MSI prezentuje szereg nowych urządzeń na targach CES 2025

MSI zaprezentowało na targach CES 2025 szeroką gamę produktów, w tym innowacyjne laptopy, potężne podzespoły oraz zaawansowane komputery zintegrowane ze sztuczną inteligencją. Produkty te dedykowane są zarówno graczom, profesjonalistom, jak i przedsiębiorstwom, oferując rozwiązania dostosowane do każdego rodzaju zastosowań.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Limitowana edycja MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth to połączenie sztuki i technologii na najwyższym poziomie. Ręcznie wykonane motywy nordyckie zdobią obudowę, a trójwymiarowy smok oraz pierścień na podpórce pod nadgarstki nadają laptopowi wyjątkowego charakteru. Wyposażony w procesory Intel Core Ultra 200HX oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50, laptop zapewnia ogromną moc obliczeniową. Dzięki technologii MSI OverBoost Ultra oraz wydajnemu chłodzeniu laptop może rozproszyć nawet 270 W ciepła co gwarantuje nietuzinkową wydajność. Dodatkowe funkcje, takie jak zaawansowane chłodzenie, również dla dysku dla SSD, który w trybie Super RAID 5 osiąga transfery rzędu 18 000 MB/s, czynią go idealnym rozwiązaniem dla wymagających graczy.

MSI wprowadziło też całą linię laptopów z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 50 opartymi na architekturze Blackwell. Modele, takie jak Raider 18 HX, Stealth 18 HX AI czy Vector A18 HX, oferują wsparcie dla zaawansowanych funkcji AI, takich jak NVIDIA DLSS 4 czy Copilot+ PC, co otwiera nowe możliwości w grach i kreatywnych zastosowaniach. Dzięki różnorodnym konfiguracjom, od średniej półki po segment premium, każdy użytkownik znajdzie idealny model dostosowany do swoich potrzeb.

MSI VenturePro - laptopy dla biznesu

Linia VenturePro to odpowiedź MSI na potrzeby profesjonalistów. Wyposażone w najnowsze procesory oraz układy graficzne NVIDIA, laptopy te łączą moc obliczeniową z mobilnością. Dostępne są w rozmiarach od 14" do 17". Dzięki wysokiej wydajności seria ta umożliwia łatwe zarządzanie zadaniami kreatywnymi oraz sprawne realizowanie różnorodnych projektów. VenturePro oferuje także ekskluzywny tryb wydłużonej pracy na baterii, zapewniając dodatkowe 4-5 godzin pracy.

MEG VISION X AI - komputery napędzane AI

Komputer MEG VISION X AI łączy w sobie najnowsze technologie, takie jak procesory Intel Core Ultra 2 i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50, z przełomowym interfejsem AI HMI. Dotykowy ekran Full HD, zintegrowane głośniki, mikrofon oraz aplikacje AI MSI tworzą nowy standard interakcji użytkownika z komputerem. System chłodzenia, oparty na dynamicznym zarządzaniu wentylatorami przez AI, zapewnia optymalną wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach, a nowoczesna łączność Wi-Fi 7 oferuje transfery do 5,8 Gbps.

W segmencie biznesowym MSI zaprezentowało serię Cubi NUC AI, która łączy kompaktowy design z zaawansowanymi możliwościami sztucznej inteligencji. Modele takie jak Cubi NUC AI+ 2M i Cubi NUC AI 1UM wyposażono w procesory Intel Core Ultra z dedykowanymi jednostkami NPU, które wspierają lokalne przetwarzanie AI. Funkcje takie jak MSI Power Link czy nowoczesne opcje łączności, w tym Thunderbolt 4 i Wi-Fi 7, czynią te urządzenia idealnym wyborem dla przedsiębiorstw ceniących efektywność energetyczną i nowoczesność.

Nowe podzespoły dla komputerów od MSI

Nowa seria kart graficznych NVIDIA RTX 50 obejmuje sześć modeli, w tym Project SL z hybrydowym chłodzeniem wodnym oraz Project X, dostosowany do komputerów typu SFF. Dzięki technologii NVIDIA DLSS 4 i NVIDIA Studio, karty te wyznaczają nowe standardy w grafice komputerowej oraz kreatywnych zastosowaniach, oferując wsparcie dla zaawansowanych funkcji AI. MSI będzie oferowało wszystkie modele kart NVIDIA, począwszy od topowe GeForce RTX 5090, przez RTX 5080, RTX 5070 Ti oraz RTX 5070.

MSI przedstawiło również nowoczesne płyty główne z chipsetami B850 i B860 oraz zasilacze MEG Ai1600T PCIE5 i MPG A1250GS PCIE5, które zapewniają stabilność działania i wsparcie dla PCIe 5.1. Ich innowacyjna konstrukcja ułatwia instalację i modernizację sprzętu, spełniając oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i entuzjastów.

Produkty MSI zaprezentowane na CES 2025 to dowód, że na rynku nadal jest pole do innowacji. Od zaawansowanych laptopów i komputerów AI po nowoczesne podzespoły, MSI ma ciekawe pomysły na rozwiązania, których do tej pory nie mieliśmy na rynku.