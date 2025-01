ROG z nowymi laptopami na CES. Oczywiście z GeForce RTX 50

ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowało na targach CES 2025 nową linię laptopów do gier, które wprowadzają innowacje w zakresie wydajności, chłodzenia i designu. Przyjrzyjmy się bliżej, co nowego oferuje ROG w tym roku.

W 2025 roku cała linia laptopów ROG otrzymała spory zastrzyk mocy. Najnowsze procesory Intel Core Ultra, oparte na architekturze Arrow Lake, zapewniają nawet o 20% wyższą wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji. AMD również nie pozostaje w tyle, wprowadzając procesory Ryzen z serii 7000HX zbudowane w architekturze Zen 5, oferujące nawet 16 rdzeni i 32 wątki. W połączeniu z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX serii 50 opartymi na architekturze Blackwell, laptopy ROG zapewniają topową wydajność w grach i programach kreatywnych. Karty graficzne z serii RTX 50 obsługują technologię ray tracingu i DLSS 4, co przekłada się na jeszcze bardziej realistyczną grafikę i wyższą liczbę klatek na sekundę.

Strix – król wydajności z odświeżonym designem

Laptopy ROG Strix z 2025 roku charakteryzują się odważnym, futurystycznym designem, z wyróżniającym się, przeprojektowanym logo ROG. Oświetlenie RGB jest teraz jeszcze bardziej rozbudowane i obejmuje całą klawiaturę, touchpad oraz pasek świetlny otaczający obudowę. Strix to pierwszy laptop do gier z beznarzędziowym dostępem do wnętrza, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo otwierać swoje urządzenia, aby wyczyścić wentylatory lub dodać pamięć RAM i dodatkowy dysk SSD. Wszystkie modele Strix wyposażono w wyświetlacze o częstotliwości odświeżania do 240 Hz i czasie reakcji 3 ms, pokrywające 100% gamutu barw DCI-P3. Dodatkowo, dzięki dwuwarstwowej folii ACR na wyświetlaczu, redukują odbicia o 55% i zwiększają kontrast 4,5-krotnie. W środku znajdziemy do 64 GB pamięci RAM DDR5 i dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 4 TB.

Flow Z13 – redefinicja mocy w kompaktowej formie

ROG Flow Z13 to tablet do gier, który w 2025 roku przeszedł gruntowną metamorfozę. Wyposażony w nowy, ultra-wydajny procesor AMD Ryzen AI Max+ 395, zbudowany w architekturze Zen 5 i wyprodukowany w 4 nm procesie technologicznym, oferuje niespotykaną dotąd wydajność w tak małym urządzeniu. Ten procesor klasy desktop posiada również niezwykle wydajne rdzenie graficzne RDNA 3.5, zapewniające wydajność na poziomie dedykowanej karty graficznej. Do dyspozycji mamy też rdzenie NPU, które sprawiają, że Flow Z13 jest również wydajnym komputerem AI z 50 TOPS mocy obliczeniowej. Umożliwia to wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy jakości gier, streamowania i zadań kreatywnych. Flow Z13 wyposażono w 13-calowy dotykowy wyświetlacz Nebula o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności 500 nitów. Tablet obsługuje również rysik ASUS Pen 2.0 z 4096 poziomami nacisku.

Zephyrus – moc i lepsze chłodzenie w ultraprzenośnej obudowie

ROG Zephyrus to seria ultraprzenośnych laptopów, które w 2025 roku otrzymały ulepszone układy chłodzenia i najnowsze procesory Intel Core Ultra 9 oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 50. Dzięki ulepszonej konstrukcji ciepłowodów i wentylatorom Arc Flow Fans 2. generacji, system jest o 23% bardziej wydajny niż poprzednie modele, a jednocześnie cichszy. Zephyrus G14 i G16 wyposażono w wyświetlacze Nebula HDR z technologią Mini LED, oferujące wysoki kontrast, szeroką gamę barw i obsługę Dolby Vision. Laptopy są również wyjątkowo lekkie i cienkie, ważą poniżej 2 kg i mierzą mniej niż 20 mm grubości.

XG Mobile – powrót z nowymi kartami graficznymi

ROG XG Mobile powraca z obsługą Thunderbolt 5, oferując jeszcze szybszą komunikację i większą przepustowość. Ten elastyczny standard pozwala na szeroką kompatybilność i używanie wydajnej zewnętrznej karty graficznej nawet z niedużymi komputerami. Stacja zasilania jest przez urządzenia Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 i USB4. Dostępne są dwa modele z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5090 lub NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, które zapewniają wydajność w grach i programach kreatywnych. XG Mobile oferuje również dodatkowe porty, takie jak Ethernet, USB i DisplayPort, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla graczy i profesjonalistów.