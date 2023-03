Aktualizacje związane z wyglądem aplikacji Google potrafią przeciągać się... dosłownie latami. Material You to koncept, który internetowy gigant przedstawił światu w 2021 roku. Przez te wszystkie miesiące wciąż nie udało mu się zadbać o to, by wszystkie ich aplikacje na każdej z platform były zgodne z jego wytycznymi. To proces, który następuje powoli — nawet bardzo powoli. Ale kolejny kamyczek właśnie zostaje dorzucony do kolekcji. Material You trafia do tłumacza Google na iOS.

Nowy wygląd tłumacza Google na iOS

Nowa wersja to nie tylko odświeżony wygląd, zgody z nowymi wytycznymi. Zmienił się także rozkład funkcji w aplikacji — i zamiast doychczasowego dolnego menu, czekać tam na nas będą skróty do konwersacji, korzystania z mikrofonu oraz wykorzystania aparatu — a tuż nad nimi dwa języki pomiędzy którymi można się przełączać. Zapisane frazy oraz transkrypty zaś skrywają się pod skrótem w lewym-górnym rogu ekranu. Zmieniła się także kolorystyka — jest nieco dyskretniejsza niż miało to miejsce dotychczas, zaś błękitne akcenty są mniej nasycone.

Nowości są już dostępne u części użytkowników. Części, ponieważ nie zależy to od aktualizacji aplikacji w App Store, a nowości po stronie serwera — dlatego jeżeli jeszcze do Was nie dotarła, to nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Google ma to do siebie, że wszystkie je udostępnia falami — tak dzieje się od lat i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości coś wtemacie miało się zmienić.

Grafika: Despositphotos.com

