Cyfryzacja naszego życia codziennego postępuje i nie wygląda na to, by proces ten miał się nagle zatrzymać. W sieci już nie tylko spędzamy wolny czas, oglądając filmy, czy grając w gry wideo. Wiele miejsc pracy jest teraz związanych ze światem cyfrowym, a wygoda internetowych zakupów przyciąga coraz więcej klientów. Nie inaczej jest w przypadku randkowania. Obecnie na rynku znajduje się masa aplikacji randkowych, które są pełne osób poszukujących bardziej lub mniej poważnych znajomości. Jedną z najbardziej znanych jest Tinder i właśnie znalazł się w niemałym kryzysie.

Kolejne zwolnienia w branży. Tym razem Tinder

Właścicielem Tindera jest firma Match Group Inc, która jest jednym z liderów na rynku aplikacji randkowych. Oprócz wcześniej wspomnianego Tindera, w posiadaniu przedsiębiorstwa znajdują się również Hinge, Plenty of Fish oraz OKCupid. Przypomnijmy, że aplikacje służą do łączenia w pary dwójki nieznajomych, by mogli ze sobą porozmawiać. Jednocześnie oferują pewne "ułatwienia" dla osób gotowych wydać trochę pieniędzy. Tych jednak, jak wskazują najnowsze dane, jest coraz mniej. Bloomberg podaje, że liczba subskrybentów w aplikacji Tinder spadła o 8%.

Spadek liczby subskrybentów jest bardzo złą wiadomością dla pracowników Match Group. Firma w ostatnim czasie zapowiedziała redukcję etatów obejmującą 6% wszystkich stanowisk. Mimo tej sytuacji przedsiębiorstwo przekonuje inwestorów, że sytuacja firmy stabilizuje się, a ostatni spadek jest i tak "poprawą" w stosunku do poprzedniego kwartału, w którym liczba subskrybentów spadła o 9%. Match Group planuje odzyskać zaufanie klientów i udziałowców poprzez wprowadzanie nowych, nakładających "mniej presji" na użytkowników funkcji.

Zwolnienia w Match Group nie są odosobnionym przypadkiem. W ostatnim czasie wiele firm zdecydowało się na redukcję etatów. O jednym z takich przypadków możecie przeczytać na naszej stronie w felietonie Piotra Kurka.

Grafika: Depositphotos.com.