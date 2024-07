Taika Waititi to kontrowersyjny reżyser ze specyficznym poczuciem humoru, który nie przypadnie do gustu ogółowi widzów, ale za filmy takie jak Jojo Rabbit czy Co robimy w ukryciu, należy mu się dożywotni szacunek. Z niemałymi oczekiwaniami wypatruje więc dawno zapowiedzianego serialu Time Bandits, mogącego w końcu pochwalić się pierwszym zwiastunem. To historia zupełnie inna, niż dotychczas, ale styl nowozelandzkiego reżysera czuć tu od pierwszych sekund.

Podróż przez czas i przestrzeń z byłą gwiazdą Friends

Waititi współpracował już z takimi gigantami kina jak Marvel, Disney czy DC, a teraz przyszła pora na produkcję zmierzającą na Apple TV+, które wciąż walczy o miejsce w czołówce platform VOD. Czym zaskoczy nas jego nowe dzieło? Time Bandits to serialowa adaptacja filmu Terrego Gilliamsa z 1981 roku, balansująca na granicy kina akcji i komedii. Oficjalny zwiastun możecie zobaczyć poniżej.

Fabuła zabierze nas do świata alternatywnej historii i przedstawi ją z perspektywy jedenastoletniego kujona. Chłopiec łączy siły z bandą podróżujących w przestrzeni i czasie złodziei. Magiczny portal znaleziony w szafie odkryje przed Kevinem drogę do niezwykłych skarbów. Będzie to więc serial dedykowany fanom fantastyki i lekkiego humoru.

Źródło: Apple

W rolę jedenastolatka wcieli się Kal-El Tuck, a u jego boku pojawią się takie nazwiska jak Sarah Darkin, Tadhg Murphy, Rune Temte, Roger Jean Nsengiyumva czy Lisa Kudrow, znana z kultowych Przyjaciół. Premiera pierwszych dwóch odcinków serialu została zaplanowana na 24 lipca – każdy kolejny będzie ukazywać się w środę. Apple klasycznie przewidziało 10 epizodów premierowego sezonu.

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple