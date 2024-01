Dlaczego prezes Apple w tym roku zarobi kilkadziesiąt milionów dolarów mniej? Już wiadomo

O tym że Tim Cook jest najlepszym księgowym o jakim Apple mogło sobie zamarzyć wiedzą wszyscy. Można kwestionować jego ruchy i współczesną politykę firmy, ale fakty są takie, że gigant z Cupertino nigdy nie działał prężniej i nie zarabiał więcej pieniędzy niż teraz. Naturalną konsekwencją tego są kosmiczne pieniądze, które zarabia stojący na czele firmy Tim Cook.

Źródło: Depositphotos

40% mniej niż w zeszłym roku. Dlaczego Tim Cook w tym roku fiskalnym zarobi "tylko" 63,2 miliony dolarów?

W 2023 roku Tim Cook na swoje konto zgarnie "tylko" 63,2 miliony dolarów. Dla zwykłego zjadacza chleba to niewyobrażalnie wielka suma, ale z porównaniem do jego zeszłorocznej wypłaty która wyniosła 99,4 miliony dolarów — różnicę widać gołym okiem. Jednak to nie jest tak, że firmie idzie gorzej. Prezes Apple w tym roku zarobi mniej... na własne życzenie.

W ubiegłym roku prezes Apple poprosił o to, by jego wynagrodzenie zostało obniżone o 40%. I faktycznie — jak informuje redakcja The Hollywood Reporter, jego prośba została spełniona. Dlatego też otrzymał podstawową pensję w postaci 3 miliony dolarów, a także 47 milionów w formie akcji. Ponadto dodatkowe 10,7 miliona dolarów otrzymał w formie wynagrodzeń o charakterze niekapitałowym i kolejne 2,5 miliona w ramach innych wynagrodzeń. Podstawa z porównaniem do zeszłego roku nie uległa zmianie — ale cała reszta, owszem. I to dość znacząco.

Dla zwykłego Kowalskiego czy Smitha te kwoty są niezwykle abstrakcyjne... i myślę, że w przypadku prezesa Apple który od lat widuje takie kwoty — również. Raczej i tak z nich na co dzień nie korzysta, no chyba, że gdzieś je dalej inwestuje...