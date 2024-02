Mnóstwo TikToków nie ma dźwięku. To nie jest chwilowy błąd

Mnóstwo piosenek zniknęło z TikToka… o co chodzi?

Ostatnio informowaliśmy o tym, że umowa TikToka z Universal Music Group dobiegała końca… a wszystkie przecieki sugerowały, że porozumienia nie uda się osiągnąć. Prawda jest taka, że TikTok bez viralowych piosenek nie jest już tym samym — platforma, która w głównej mierze przyczyniła się do popularności vertical video po prostu opiera się na muzyce. Z tego względu umowy, które ByteDance zawiera z zewnętrznymi kontrahentami, są naprawdę kluczowe.

Jak przedwczoraj donosił Kamil Świtalski, wydawca miał oskarżać TikTok o to, że gigant social media chciał ich zmusić do zawarcia jeszcze mniej korzystnej finansowo umowy, niż miało to miejsce ostatnio. A przecież od tego czasu pojawiły się dodatkowe koszta i zagrożenia — chociażby te związane ze sztuczną inteligencją.

Źródło: Depositphotos

Finalnie umowy nie przedłużono i na ten moment z katalogu zniknęło mnóstwo uwielbianych utworów od najpopularniejszych wykonawców, takich jak Taylor Swift, BTS, Drake, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, The Weekend, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Kanye West (do 2022 roku); a z polskiej sceny to na przykład Sobel, Young Igi, Rusina, Miły ATZ, Vito Bambino, Doda czy Young Leosia.

TikTok odpowiada, użytkownicy w szoku

Oficjalne stanowisko TikToka w tej sprawie było następujące:

Źródło: Depositphotos

Fani są w szoku, a niektórzy artyści już na to reagują — z polskiej sceny zareagowała między innymi Young Leosia, która na swoim kanale nadawczym na Instagramie napisała:

Wytwórnia Universal, która zajmuje się dystrybucją naszych kawałków na wszystkie platformy ma beef z tiktokiem. Wytwórnia, w której dystrybucję ma też m.in. Ice Spice, Nicki Minaj, Drake itp. Dlatego ani ich ani naszych dźwięków z piosenek nie znajdziecie w tym momencie na tt. Wasze i nasze tiktoki z piosenkami wiszą teraz w dużej części bez dźwięku. Nie wiemy jak sytuacja będzie się dalej rozwijać, ale my na pewno zrobimy wszystko żeby jakoś to obejść i żebyście mogli dalej lipsincowac do waszych ulubionych nutek dziewczyn z Baila Ella. Pozdrooo i miłego wieczorku ~.~

Co o tym sądzicie? Czy Universal faktycznie zdecydował się nie przedłużać tej umowy dla artystów, czy jest to zwykłe PR-owe stanowisko? No i nieco ważniejsze pytanie — bo to, że jest to cios dla artystów promujących swoją muzykę w ten sposób, jest jasne — ale czy jest to problem i początek większych problemów dla chińskiej platformy? Dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie.

Grafika wyróżniająca: Depositphotos