TikTok chce być jak YouTube. Nowy format wideo ma pojawić się na platformie

Wszyscy wprowadzali do siebie format z TikToka. Czas odwrócić role

O TikToku można powiedzieć wiele — niezależnie od naszej opinii o chińskiej aplikacji — lecz pewne jest jedno: to globalny fenomen. W ciągu ostatnich miesięcy (a właściwie lat) nie miała sobie równych pod względem ilości pobrań na urządzeniach mobilnych, wyprzedzając wszystkie inne aplikacje, które wcześniej dominowały na rynku. Instagram, YouTube i Facebook znalazły się w cieniu tego chińskiego giganta, który dumnie patrzył na nie z góry — i sytuacja ta się nie zmienia. W rzeczywistości, największe platformy społecznościowe starały się naśladować TikToka, wprowadzając coraz więcej funkcji przypominających jego styl, a filmy w formacie pionowym zalewają Internet z każdej strony — to już nowy główny format wideo w sieci.

Źródło: Depositphotos

YouTube wprowadził format Shorts, Meta wprowadziła Rolki na Instagramie i Facebooku, na których punkcie całkowicie oszalała (w końcu był moment, że Instagram całkowicie miał zamienić się w TikToka 2.0, co jednak powstrzymał bunt społeczności), Snapchat wprowadził swoje Highlights, a na swoje verticalowe rozwiązania zdecydowały się nawet aplikacje, które nigdy nie przyszłyby nam do głowy, myśląc o TikToku — czyli na przykład Reddit, Amazon czy Spotify. Pora odwrócić role.

TikTok chce być jak YouTube. Platforma Google ma powody do strachu?

TikTok już od jakiegoś czasu wprowadzał coraz dłuższe materiały — najpierw było to maksymalnie 15 sekund, później 60 sekund, a dalej limity osiągały wartość trzech minut, 10 minut i w końcu obecnych 15 minut. To jednak nie koniec — platforma chce jeszcze dłuższe materiały; i to nie pionowe, a poziome. Jak Matt Navarra zauważył na swoim koncie na Threads, TikTok chce „umocnić” 30-minutowe poziome wideo.

Navarra opisał nowy program „Video View Booster” na TikToku, który daje twórcom treści szansę na uzyskanie dodatkowych wyświetleń poprzez publikowanie filmów w orientacji poziomej trwających ponad 1 minutę. Ta sama osoba jako pierwsza niedawno informowała o tym, że TikTok powoli wprowadza półgodzinne materiały. Wygląda więc na to, że TikTok chce stać się prawdziwą konkurencją dla YouTube’a. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Threads / Matt Navarra

Grafika wyróżniająca: Depositphotos