Tak absurdalnych wymagań do twórców GTA 6 nie miał nikt. „Joker z Florydy” powraca

Joker z Florydy „widział siebie w zwiastunie GTA 6”. Najpierw były TikToki z groźbami

Na pierwszym (i na ten moment jedynym) oficjalnym zwiastunie GTA 6 mogliśmy zobaczyć wiele dość dziwnych scen — podlewanie trawnika w skąpej bieliźnie przez sąsiada obok, aligator odwiedzający sklep spożywczy, twerkowanie na dachu jadącego samochodu, no i mężczyzna z wytatuowaną twarzą w taki sposób, żeby przypominać Jokera. I ostatnia osoba, znana w prawdziwym życiu jako „Florida Joker”, postanowiła postraszyć Rockstar Games za wrzucenie go do swojego zwiastuna bez wcześniejszej konsultacji czy zapłaty.

Jak donosiłem jakiś czas temu, Lawrence Sullivan, bo tak właśnie nazywa się Joker z Florydy, chwilę po publikacji trailera GTA 6, nagrał TikToka w którym pokazuje swoją podobiznę do postaci ze zwiastuna i domaga się od twórców gry „miliona lub dwóch”. Rockstar jednak milczał, Sullivan po drodze nagrywał jeszcze więcej materiałów, aż w końcu postanowił… przebrać się w więzienny pomarańczowy kostium i przefarbować włosy na fioletowo, żeby dobitnie pokazać, jak bardzo jest podobny do postaci ze zwiastuna.

W tym TikToku stał przed telewizorem ze stroną wyników wyszukiwania w YouTube hasła „GTA 6 Joker” — a te obejmowały wyłącznie filmy przedstawiające jego „shortsową kampanię” przeciwko Rockstar Games. Sullivan powiedział, że swoim wizerunkiem zapewnia GTA największy darmowy marketing, jaki miał w całej historii tworzenia tej serii gier, za co chce dodatkowego miliona dolarów — do proponowanej już wcześniej kwoty. Dalej mówił:

Odpowiadanie mi zajmuje całą wieczność. Widzisz to? Znajdź inną osobę. Znajdź inną osobę na Florydzie, na podstawie której powstała ta postać, a ja poczekam! Poczekam! GTA, musimy porozmawiać.

Joker z Florydy ponownie o sobie przypomina. Niestety…

Na początku 2024 roku Joker z Florydy nagrał kolejnego TikToka, który był błaganiem Rockstara o atencję. W tamtym materiale mówił między innymi:

GTA, GTA, musimy porozmawiać. To jest przypomnienie o ostatnim ostrzeżeniu. Cały czas jestem nękany, gdziekolwiek bym nie poszedł. Co więcej, nie mogę nawet zjeść cholernej pizzy, bo pytają mnie o zdjęcia. [...] Przez cały miesiąc dawałem wam darmową reklamę. Chcę moje pieniądze. […] Jeśli nie skontaktujecie się ze mną trzy dni po moich urodzinach, chcę 10 milionów dolarów. 10 milionów dolarów za moje cierpienie. [...] Nie umieścicie mnie na oddziale psychiatrycznym. [...] Zaraz wyciągnę tego dzieciaka ze szpitala psychiatrycznego. Dam mu laptopa i znowu włamiemy się do waszego systemu.

Nie trzeba chyba nikogo uświadamiać, jak złe i zwyczajnie durne jest to, co w tym materiale mówił Sullivan — szczególnie w kwestii nastoletniego hakera, który doprowadził do wycieku danych najnowszej gry Rockstar Games. Rockstar — zgodnie z przewidywaniami — ma w głębokim poważaniu Jokera z Florydy, który postanowił nieco zmienić nastawienie do deweloperów Grand Theft Auto i w nowym TikToku ogłosił:

Naprawdę nie chcę was pozwać, więc dam wam dodatkowy miesiąc. Napiszcie do mnie. Dajcie mi podłożyć głos postaci, przeznaczcie na mnie więcej fabuły w grze i dajcie mi kilka milionów. [...] Stwórzmy historię. Widzieliście, co zrobiłem dla tej gry? Byłem w wiadomościach, na blogach. Wszyscy mnie opisywali. Wszyscy mnie kochają. [...] Nie będę wysyłał tego pozwu, prawników i tego wszystkiego, ale jeśli będę musiał, to zrobię to. Macie miesiąc, żeby do mnie zadzwonić.

Jest już więc nieco delikatniej, ale dalej bojowo; w każdym razie tego, że Joker z Florydy będzie chciał być aktorem w GTA i mieć swoją fabułę w grze, chyba nikt się nie spodziewał. Jak uważacie, czy Joker z Florydy po kilku miesiącach błagania o pieniądze, uwagę i miłość Rockstara dopnie swego? Dajcie znać w komentarzach.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

