TikTok ma być w Europie mniej uzależniający. Platforma wycofuje te funkcje

Pamiętacie aplikacje mobilne z dopiskiem Lite? Popularne serwisy oferowały (i wciąż oferują w niektórych krajach) odchudzone wersje apek, które nie wymagają mocnych smartfonów i mogą pomóc w zaoszczędzeniu danych pobieranych przez sieć komórkową. Choć część twórców odchodzi od tego typu rozwiązań tłumacząc to obecnością na rynku coraz to lepszych smartfonów i dostępnością szybkich sieci internetowych, niektórzy wciąż oferują tego typu apki. Jedną z takich firm jest ByteDance – twórcy TikToka, jednej z najprężniej rozwijających się platform społecznościowych. TikTok Lite dostępny na smartfony z Androidem:

TikTok Lite jest przeznaczony dla użytkowników, którzy mają mniej niż 2 GB pamięci RAM, ograniczoną ilość danych lub łączą się z sieciami 2G lub 3G. Oferuje dostosowane rozwiązanie, które pozwala sprostać konkretnym wyzwaniom twórców, zapewniając bezkompromisowe doświadczenie TikTok. Działa płynnie w wolnych sieciach, zmniejsza zużycie danych i zajmuje tylko 9MB miejsca.

TikTok ugina się pod presja Unii. W aplikacji nastąpią spore zmiany

Jednak nie tylko to odróżnia TikTok Lite od standardowej apki. Użytkownicy mogli korzystać ze specjalnego programu "TikTok Lite Rewards", który nagradzał najbardziej zaangażowanych fanów krótkich filmików na TikToku. Za wykonywanie różnych zadań, przyznawane były punkty. Oglądanie filmików, dodawanie serduszek, śledzenie twórców, czy zapraszanie znajomych do korzystania z aplikacji. Na papierze nie wygląda to na coś odkrywczego, ale w opinii Komisji Europejskiej, tego typu mechanizmy są sprzeczne z postanowieniami Aktu o usługach cyfrowych. Przedstawiciele KE mówili wprost: program ma uzależniający wpływ na użytkowników TikToka, w szczególności najmłodszą społeczność. Już w kwietniu tego roku Komisja wszczęła postępowanie przeciwko TikTok w ramach Aktu o usługach cyfrowych w związku z uruchomieniem TikTok Lite we Francji i Hiszpanii:

Komisja jest zaniepokojona faktem, że program TikTok Lite Reward, który umożliwia użytkownikom zbieranie punktów podczas wykonywania pewnych "zadań" na TikToku został uruchomiony bez uprzedniej starannej oceny zagrożeń, które się z nim wiążą, w szczególności zagrożeń związanych z uzależniającymi skutkami, oraz bez podejmowania skutecznych środków ograniczających ryzyko. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście dzieci, biorąc pod uwagę brak skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku w aplikacji TikTok.

To koniec programu punktów na TikToku. Platforma musi się zmienić

Teraz, zaledwie 105 dni póżniej, zapadła decyzja o trwałym wycofaniu z UE programu "TikTok Lite Rewards" oraz zobowiązaniu do nieuruchamiania żadnego innego programu, który obchodziłby wydaną właśnie decyzję. TikTok Technology Limited jako bardzo duża platforma internetowa musi wywiązywać się z przepisów wynikających z DSA (Akt o usługach cyfrowych), w tym przedstawiać Komisji Europejskiej sprawozdania z oceny ryzyka, w tym środków mających na celu ograniczenie wszelkich potencjalnych zagrożeń. W przypadku programu "TikTok Lite Rewards", te oceny ryzyka nie zostały przedstawione Komisji. Dzisiejsza decyzja czyni te zobowiązania prawnie wiążącymi, co oznacza, że każde naruszenie zobowiązań natychmiast stanowiłoby naruszenie aktu o usługach cyfrowych i w związku z tym mogłoby prowadzić do nałożenia grzywien. Decyzją tą Komisja zamyka również formalne postępowanie wszczęte wobec TikTok w dniu 22 kwietnia.

Co ciekawe, obecnie Komisja prowadzi kilka innych postępowań w sprawie naruszenia przepisów DSA. To między innymi sprawy przeciwko X, TikTok, AliExpress i Meta.

Stock image from Depositphotos