Kiedy obserwujemy przyrosty popularności największych usług czy aplikacji, te zazwyczaj dzielą się na dwie grupy. Albo jakaś aplikacja znajduje się u szczytu swojej popularności, gdzie faktycznie możemy obserwować przyrosty liczone w milionach, jednak stanowi to mały procent ogólnej liczby już istniejącej bazy konsumentów, albo też - przyrosty są imponujące, jednak wszystko dlatego, że aplikacja, której dotyczą, jest bardzo świeża i niewielu ludzi z niej korzysta. Sytuacja, gdzie jeden z najpopularniejszych programów wciąż zdobywa rynek z zaskakującą prędkością stanowi rzadkość. A tak się składa, że dokładnie taka sytuacja ma miejsce w przypadku TikToka.

Tiktok w Europie - w rok przybyło o połowę więcej użytkowników

Jak wynika z danych dostarczonych przez samą firmę, obecnie w Europie korzysta z TikToka 150 mln osób. Patrząc na to, że w Europie mieszka mniej więcej 750 mln ludzi, oznacza to, że już co piąty Europejczyk ma konto na platformie. Co więcej, zeszłoroczne dane pokazują, że w tym samym momencie w 2022 roku TikTok mógł się pochwalić luczbą 100 mln użytkowników. To oznacza wzrost o 50 mln osób, a zarazem - o 50 proc. Obie te liczby robią niesamowite wrażenie, biorąc pod uwagę z jak dużą aplikacją mamy do czynienia. Jednocześnie, największy konkurent TikToka - Facebook, może pochwalić się w Europie liczbą 304 mln użytkowników. Jednak w momencie, w którym TikTok rośnie z roku na rok o niesamowite wartości, popularność Facebooka regularnie spada. Platforma od kilku kwartałów traci około milion użytkowników co trzy miesiące. W takiej sytuacji nie jest trudno wyobrazić sobie moment, w którym TikTok w niedługim czasie będzie w stanie wyprzedzić Facebooka w Europie.

W Polsce różnica pomiędzy Tiktokiem a Facebookiem jest w porównaniu do Europy jeszcze mniejsza. Portal Zuckerberga ma bowiem 17.8 mln użytkowników, podczas gdy TikTok przekroczył już 10 mln userów. Jednocześnie, TikTok w Polsce także rośnie w niesamowitym tempie. Tylko pomiędzy październikiem 2022 a styczniem 2023 przybyło mu ponad milion użytkowników (!).

Takie wzrosty wiążą się z dodatkowymi wyzwaniami. Wiadomo, że dużo obecnie mówi się o tym, jakie dane użytkowników TikToka są przetwarzane przez firmę. Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje RODO, dlatego też firma bardzo mocno stara się pracować by przekonać wszystkich do tego, że ich dane są bezpieczne. Ma temu służyć chociażby budowanie lokalnych centrów danych (najnowsze powstaje w Irlandii) oraz planowane otwarcie Europejskiego Centrum Przejrzystości i Odpowiedzialności w Dublinie. Dodatkowo firma przygotowuje kwartalne raporty dotyczące egzekwowania wytycznych społeczności, w których przedstawia informacje na temat charakteru treści i kont usuniętych z powodu złamania regulaminu.

Nie ma wątpliwości, że w takim tempie rozwoju TikTok idzie po główną nagrodę - bycie największą siecią społecznościową w Europie. Pytanie odnośnie sukcesu przestaje brzmieć "czy?", a zaczyna brzmieć - "kiedy?".

Źródło: materiały prasowe